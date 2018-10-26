IKBY'deki selde 1 kişi öldü, ev ve köprüler hasar gördü

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) dün gece etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti, köprüler yıkılırken ev ve sığınmacı kampları da hasar gördü.

IKBY'nin Erbil Vilayeti Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, şiddetli yağışların kaydedildiği Sidekan ilçesinde meydana gelen selde kimliği henüz belirlenemeyen bir cesede ulaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada, yağışlar nedeniyle kasabadaki üç köprünün yıkıldığı, on evde de ciddi hasarın oluştuğu belirtildi.

- Köylere ulaşım yolu kapandı

Yerel medyaya konuşan ve selin etkili olduğu Süleymaniye'nin Sengeser kasabasının müdürü Nehro Abdullah, hasar sonucu on evin kullanılamaz hale geldiğini, 2 köprünün yıkıldığını ve onlarca köye ulaşımı sağlayan yolun da kapandığını söyledi.

IKBY İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Ortak Kriz Koordinasyon Merkezi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, selin bölgedeki iç göçmen kamplarını da vurduğu, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ancak hasar nedeniyle 5 bin çadıra acil bir şekilde ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

