IKBY'deki uçak seferleri iptal edildi

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) etkili olan toz bulutu nedeniyle Erbil'de uçuşların iptal edilmesinin ardından Süleymaniye kentinde de uçuşlar askıya alındı.

Süleymaniye Uluslararası Havalimanı Müdürü Tahir Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toz bulutu ve görüş mesafesi düşüklüğü nedeniyle tüm uçuşların iptal edildiğini ifade etti.

Erbil kentinde de akşam saatlerinde etkili olan toz bulutu nedeniyle tüm uçuşlar iptal edilmişti.

Irak'ta özellikle batı kesimlerdeki çöl ve kuraklık nedeniyle her yıl farklı zamanlarda toz bulutları etkili oluyor.

