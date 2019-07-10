IKBY'deki yeni hükümet 10 ay sonra kuruldu

Muhalefet cephesinde yer alan Yeni Nesil Hareketi, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) ve İslami Toplum Partisi (Komel) milletvekilleri oturuma katıldı ancak oylamada çekimser kaldılar.

Bu vesileyle 10 aydır kurulmayı bekleyen yeni kabine eksik bir bakan dışında bugün kurulabildi.

Barzani'nin oy çokluğuyla seçilmesinin ardından meclis, henüz ismi belirlenmeyen Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanı dışında 21 bakana güven oyu verdi.

Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, Tarım ve Su Kaynakları Bakanı Begerd Talabani, Planlama Bakanı Dara Reşid Mahmud, Yüksek Öğrenim Bakanı Aram Muhammed Kadir, Gençlik ve Kültür Bakanı Muhammed Said Ali ve Bölge Bakanı Halid Selam Said.

Seçimlerde 21 milletvekili çıkararak ikinci parti konumuna yerleşen KYB, daha önce de aldığı başbakan yardımcılığının yanı sıra 6 bakanlık aldı. Önceki kabinede yine aynı görevde bulunan Kubat Talabani, Başbakan Yardımcısı seçildi.

Başbakan Mesrur Barzani, İçişleri Bakanı Reber Ahmed Halil, Adalet Bakanı Fırset Sofi, Sağlık Bakanı Saman Hüseyin Muhammed, Eğitim Bakanı Alan Hama Said Salih, Turizm ve Şehircilik Bakanı Sasan Osman Avni, Diyanet İşleri Bakanı Pıştivan Sadık, Elektrik Bakanı Kemal Muhammed Salih ile Bölge Bakanı Vala Ferid.

KDP'nin aldığı bakan ve bakanlıkların isimleri şu şekilde;

IKBY'de Eylül 2018'de yapılan milletvekili seçimlerinde 45 milletvekili çıkararak birinci parti olan KDP kabinede başbakanlık ve 8 bakanlık aldı.

Yeni Nesil Hareketi, Yekgirtu ve Komel daha önce muhalefette kalacaklarını bildirmişti.

- Goran Hareketi 4 bakanlık aldı

Goran Hareketi ise koalisyon hükümetinde seçimlerde çıkardığı 12 milletvekiliyle kabinede 4 bakanlık aldı. Koalisyon hükümetinde Goran'dan, Maliye ve Ekonomi Bakanı Avat Şeyh Cenab, İmar Bakanı Dana Abdülkerim, Ticaret ve Sanayi Bakanı Kemal Müslim ile Çalışma ve Sosyal İşleri Bakanı Kuvestan Muhammed meclisten güven oyu aldı.

- Türkmenler bir bakanlıkla temsil edilecek

Türkmenler de kabinede bir bakanlıkla temsil edilme hakkı kazandı. Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Aydın Maruf Bölge Bakanı seçildi.

Kabinede Hristiyanlara da bir bakanlık verilerek, Ano Cevher İletişim ve Ulaştırma Bakanı olarak seçildi.

Seçimlerde 2 milletvekili çıkaran Modern ve Özgür listesinden Abdullah Mahmud da Enfal ve Şehitler Bakanı olarak yeni kabinede görev alacak.

IKBY'de 30 Eylül 2018'de yapılan milletvekili seçimlerinde KDP 45, KYB 21, Goran 12, Yeni Nesil Hareketi 8, Komel 7, Yekgirtu 5, Modern ve Özgür Listesi 2, kota sistemine tâbi Türkmenler 5, Hristiyanlar da 6 milletvekilini meclise göndermişti.

