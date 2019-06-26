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IKBY’den Bağdat’ta yumurta atağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 18:59 | Son Güncelleme

Irak Tarım Bakanlığının başta Türkiye’den olmak üzere komşu ülkelerden yumurta ithalatını yasaklaması üzerine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ni (IKBY) Bağdat yönetimi ile görüşeceği öğrenildi.Irak Tarım Bakanlığının başta Türkiye’den olmak üzere komşu ülkelerden yumurta ithalatını yasaklama kararının ardından yumurta fiyatının ikiye katlanması Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ni (IKBY) harekete geçirdi.

Irak Tarım Bakanlığının başta Türkiye’den olmak üzere komşu ülkelerden yumurta ithalatını yasaklaması üzerine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ni (IKBY) Bağdat yönetimi ile görüşeceği öğrenildi.
Irak Tarım Bakanlığının başta Türkiye’den olmak üzere komşu ülkelerden yumurta ithalatını yasaklama kararının ardından yumurta fiyatının ikiye katlanması Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ni (IKBY) harekete geçirdi. IKBY Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığının yumurta fiyatını düşürmek için merkez hükümete bağlı Irak Tarım Bakanlığına bazı tekliflerde bulunacağı öğrenildi. IKBY Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Bakan Vekili Ribaz Hamalan bakanlıktaki bazı genel müdür ve müsteşarlarla yaptığı toplantında, konuyu görüşmek için Bağdat’ta bir heyet göndermeyi kararlaştırdığını bildirildi.
Bağdat’ta önümüzdeki günlerde gidecek olan heyetin, yerli ürünü korunması dikkate alma ve teşvik kaydıyla yumurta ithalatı için yeni talimat düzenlemek üzere görüş alışverişinde bulunacak.
Irak Tarım Bakanlığı, “Yeterli yerli ürün” olduğu gerekçesiyle başta Türkiye olmak üzere komşu ülkelerden yumurta ithalatını yasaklamıştı. Bunun üzerine yumurta fiyatları iki katına yükselmişti.

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