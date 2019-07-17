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IKBY'den Başkonsolosluk görevlisinin şehit edildiği saldırıya kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 19:21 | Son Güncelleme

IKBY'den Başkonsolosluk görevlisinin şehit edildiği saldırıya kınama

İSTANBUL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki bir görevlinin şehit edildiği silahlı saldırıyı şiddetle kınadı.

IKBY, menfur silahlı saldırıya ilişkin yayımladığı açıklamada, "Erbil'de gündüz saatlerinde bir restoranda düzenlenen ve Türkiye'nin Başkonsolosluk görevlisi ile Iraklı bir vatandaşın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Hayatını kaybedenlere başsağlığı dileğinde bulunulan açıklamada, IKBY'nin ilgili kurumlarının, faillerin yakalanması ve adalet önüne çıkarılması için detaylı soruşturma başlattığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca IKBY'nin güvenlik ve istikrarının bozulmasına da asla müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda bir Irak vatandaşının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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