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IKBY'den İran'a kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 16:51 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, 12 kişinin öldüğü Erbil'de faaliyet gösteren İran-Kürdistan Demokrat Partisi'ne yönelik saldırıyı kınadı

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), İran güçlerinin Erbil'de faaliyet gösteren İran-Kürdistan Demokrat Partisi'ne (İKDP) ait kampa düzenlediği saldırıyı kınadı.

IKBY Başbakanlığı resmi internet sayfasından yayınlanan açıklamada, komşu ülkelerden IKBY topraklarına saldırı düzenlenmesinin "kabul edilemez" olduğu belirtildi.

Bu tür saldırıların IKBY'nin istikrarı ve güvenini hedef aldığına işaret edilen açıklamada, "Bu saldırıların tekrarlanmamasını ve IKBY'nin yasalarına saygı duyulmasını istiyoruz. IKBY, çekişmelerin sahası olmamalı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.

İran güçlerinin, öğle saatlerinde Erbil'in Koysancak ilçesinde İKDP'ye ait bir kampa düzenlediği saldırıda aralarında üst düzey isimlerin de olduğu 12 İKDP'li ölmüş, 30'dan fazla kişi yaralanmıştı.

Saldırının görüntülerini yayınlayan İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu'nun İKDP'nin merkezini 5 füze ile hedef aldığı duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
IKBY İRAN saldırı

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