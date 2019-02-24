IKBY'den İran'a şartlı petrol ihracatı kararı

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar ve Petrol Bakanlığı, İran'a ihracatı durdurulan petrol ürünlerinin şartlı olarak tekrar bu ülkeye sevk edilmesine karar verdi.

Süleymaniye merkezli NRT TV tarafınca yayınlanan bakanlık kararnamesinde, 15 Şubat'ta IKBY'den İran'a ham petrolün ihraç edilmemesi yönünde verilen kararda düzeltmenin yapıldığı ifade edildi.

Kararnamede, bölgedeki kuyular ve tesislerden çıkarılıp IKBY hükümetinden izni alınan petrol ürünlerinin ihracat yasağının dışında tutulduğu kaydedildi.

Bakanlık kararında ayrıca, IKBY hükümetine bildirilmesi ve Irak İçişleri Bakanlığı tarafından yurt dışına sevk edilmesine ilişkin izin verilmesi halinde petrol ürünlerinin de yasağa tabi olmadığı aktarıldı.

- IKBY İran'a petrol ihracatını durdurdu

IKBY Doğal Kaynaklar ve Petrol Bakanlığı, 16 Şubat'ta, İran'a petrol ihracatının durdurulması kararı alındığını açıklamıştı.

Bakanlık tarafından yayımlanıp IKBY-İran arasındaki üç gümrük müdürlüğüne gönderilen kararda, sınır kapılarından daha önce ham petrol ve doğal gaz kondensatı ihraç eden şirketlere artık izin verilmeyeceği ifade edilmişti.