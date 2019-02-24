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IKBY'den İran'a şartlı petrol ihracatı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 17:09 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, İran'a yönelik ham petrol ihracatını durdurma kararını revize etti

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar ve Petrol Bakanlığı, İran'a ihracatı durdurulan petrol ürünlerinin şartlı olarak tekrar bu ülkeye sevk edilmesine karar verdi.

Süleymaniye merkezli NRT TV tarafınca yayınlanan bakanlık kararnamesinde, 15 Şubat'ta IKBY'den İran'a ham petrolün ihraç edilmemesi yönünde verilen kararda düzeltmenin yapıldığı ifade edildi.

Kararnamede, bölgedeki kuyular ve tesislerden çıkarılıp IKBY hükümetinden izni alınan petrol ürünlerinin ihracat yasağının dışında tutulduğu kaydedildi.

Bakanlık kararında ayrıca, IKBY hükümetine bildirilmesi ve Irak İçişleri Bakanlığı tarafından yurt dışına sevk edilmesine ilişkin izin verilmesi halinde petrol ürünlerinin de yasağa tabi olmadığı aktarıldı.

- IKBY İran'a petrol ihracatını durdurdu

IKBY Doğal Kaynaklar ve Petrol Bakanlığı, 16 Şubat'ta, İran'a petrol ihracatının durdurulması kararı alındığını açıklamıştı.

Bakanlık tarafından yayımlanıp IKBY-İran arasındaki üç gümrük müdürlüğüne gönderilen kararda, sınır kapılarından daha önce ham petrol ve doğal gaz kondensatı ihraç eden şirketlere artık izin verilmeyeceği ifade edilmişti.

Kararın 15 Şubat'tan itibaren geçerli olduğu, Hacı Omeran, Pervezhan ve Başmak sınır kapılarında uygulamaya konulduğu kaydedilmişti.

- ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi nedeniyle kademeli olarak geri getirilen İran yaptırımlarının ikinci ve son paketi 5 Kasım 2018'de uygulamaya geçmişti.

Washington yönetimi, İran Ulusal Petrol Şirketi ve iştiraklerinin uluslararası faaliyetleri kısıtlayacak yaptırımlarla büyük ölçüde petrol ihracatına dayanan İran ekonomisinin can damarını kesmeyi hedefliyor.

Bu çerçevede Trump, 3 Ocak'ta düzenlediği bir basın toplantısında, Kürtlerin sahip olduğu çok az petrolü İran'a satmalarından hoşnut olmadığını dile getirerek, "(Kürtlerin) İran'a petrol satmamalarını söyledik." demişti.

- IKBY'deki petrol rezervi

Irak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün geçen ay yayınladığı verilere göre Suudi Arabistan'ın ardından günlük 4 milyon 712 bin varil petrol ihracatı ile ikinci sıradaki üye konumunda.

Irak Petrol Bakanı Samir Gadban, IKBY'nin günlük 420 bin varil petrol ürettiğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
IKBY ırak İRAN

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