IKBY'nin ham petrol ihracatı 400 bin varile ulaştı

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) günlük ham petrol ihracatının 400 bin varile ulaştığı, Ceyhan limanına giden boru hattı kapasitesinin de 1 milyon varile çıkarıldığı belirtildi.

IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayınlanan petrol ihracatı raporuna göre, Duhok'un Zaho ilçesindeki Peşhabur bölgesinde yer alan petrol kuyusundan günlük 50 bin varil ham petrol çıkarılmaya başlandığı ve beklentilerin üstünde bir orana ulaşıldığı ifade edildi.

Raporda, petrol ihracatı için kullanılan ana boru hattının taşıma kapasitesinin artırılması için, Duhok'un Şeyhan bölgesinde yeni bir pompalama istasyonunun inşa edildiği ve bunun sonucunda taşıma kapasitesinin 700 binden 1 milyon varile çıkarıldığı kaydedildi.

Bakanlığın raporunda, taşıma kapasitesi 1 milyon varile çıkarılan boru hattının sadece IKBY'deki kuyulardan çıkarılan petrol için değil aynı zamanda Irak merkezi hükümetinin Kerkük ve çevresindeki kuyulardan ihraç etmek istediği petrolün ihracatında da kullanılabileceği ifadesine yer verildi.