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IKBY'nin ilk ITC'li Bakanı: Türkiye ile Erbil arasında ilişkilere olumlu yansıyacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.07.2019 13:13 | Son Güncelleme

IRAK Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili Aydın Maruf Selim (49), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) devlet bakanı oldu.

IKBY'nin ilk ITC'li Bakanı: Türkiye ile Erbil arasında ilişkilere olumlu yansıyacak

Mücahit YOLCU/IRAK, (DHA)- IRAK Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili Aydın Maruf Selim (49), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) devlet bakanı oldu. IKBY parlamentosuna giren ITC'li ilk bakan olan Selim, "Bakanlığım, Türkiye ile Erbil arasında ilişkilere olumlu yansıyacak" dedi.
Geçen yıl yapılan seçimlerde ITC'den aday olup, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Parlamentosu'na 5'inci kez seçilen Aydın Maruf Selim, Masrour Barzani'nin Başbakan olduğu kabineye devlet bakanı olarak girdi. Yemin edip bakanlık görevine başlayan Selim, IKBY parlamentosuna giren ITC'li ilk bakan oldu. Selim'in, ITC'li ilk bakan olarak girmesi, Türkmenler tarafından sevinçle karşılandı.
'TÜRKİYE İLE ERBİL ARASINDAKİ İLİŞKİLERE OLUMLU YANSIYACAK'
Erbil Selahaddin Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu ve yüksek lisansını Ankara Gazi Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yapan evli ve 4 çocuk babası Selim, bakanlığıyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirmede bulundu. Bakanlığının, Türkiye ile Erbil arasındaki ilişkilere olumlu yansıyacağını belirten Selim, şunları söyledi:
"Bakanlığım, Türkmenlerin hakları ve maneviyatı tarafından çok önemli. Türkmenler ve buradaki etnik gruplar arasındaki ilişkiler arasında büyük rol oynayacak. Diğer taraftan maneviyatı çok önemlidir. İlk defa olduğu için Türkmen Cephesi'nde özellikle bakan olması, bu da farklı bir avantaj ortaya koyuyor. Bu noktada biz her zaman Türkmenler olarak olumlu köprü olmak istiyoruz. Türkiye ile Erbil arasında ilişkilere olumlu yansıyacak."

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