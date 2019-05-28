IKBY’nin yeni başkanı Barzani

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu, Neçirvan Barzani’yi yeni Başkan olarak seçti.

Neçirvan Barzani, 2017 yılında gerçekleştirdiği tartışmalı bağımsızlık referandumu sonrası istifa eden Mesut Barzani’nin yerine Başbakan seçilmişti. Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Başkan Yardımcısı olan Neçirvan Barzani, 111 üyeli parlamentoda oylamaya katılan 81 üyenin 68’inin oyunu alarak IKBY’nin 2’nci Başkanı oldu.

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin kurduğu ve mecliste 21 sandalyesi bulunan Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), kendilerine verilen vaatlere uyulmadığı gerekçesiyle oylamaya katılmadı. Mecliste 5 kişi başkanlık için kendini aday gösterdi.

Neçirvan Barzani’nin yerine Başbakanlık koltuğuna Mesut Barzani’nin oğlu Mesrur Barzani’nin geçmesi bekleniyor.

2005-2017 yıllar arasında IKBY Başkanlığı görevini yürüten Mesut Barzani, Eylül 2017’de düzenlenen ve Erbil ile Bağdat arasında büyük bir krize neden olan tartışmalı bağımsızlık referandumundan kısa süre sonra başkanlığa tekrar aday olmayacağını açıklamıştı.

