IKBY'nin yeni başkanı Neçirvan Barzani

Kuzey Irak'taki Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkanlığına bir önceki başkan Mesud Barzani'nin yeğeni Neçirvan Barzani seçildi.

Federal Irak'ta özerk statüye sahip IKBY'nin başkenti Erbil'de 111 sandalyeli mecliste yapılan oylamaya katılan 81 milletvekilinin 68'i Neçirvan Barzani lehine oy kullandı.

Irak Eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin kurduğu ve mecliste 21 sandalyesi bulunan Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB), kendilerine daha önceden verilen vaatlere uyulmadığı gerekçesiyle katılmadığı oylamada toplam beş aday yarıştı.

2017'den beri boş koltuk

IKBY'de başkanlık koltuğu, Mesud Barzani'nin görev süresinin tamamlandığı 1 Kasım 2017 tarihinden beri boştu.

Mesud Barzani, IKBY'de Eylül 2017'de düzenlenen ve Erbil ile Bağdat arasında büyük bir krize neden olan bağımsızlık referandumundan kısa süre sonra başkanlığa tekrar aday olmayacağını açıklamıştı.

Mesud Barzani'nin yetkileri ise başbakanlığa, meclise ve adalet komisyonuna devredilmişti. Erbil'deki parlamento 2018 yılının Temmuz ayında da başkanlık makamının geçici olarak askıya alınmasını kabul etmişti.