Doktor Öğretim Üyesi Murat Sayın ile uzman doktor İnan Uzunoğlu, Olun'a yaptıkları muayenede, ikinci boyun omurunda bir kırık olduğunu tespit etti.

Uyguladıkları teknik sayesinde ameliyat süresinin yarı yarıya indiğini anlatan Sayın "Teknolojiyi kullanarak hastanın kırığının olduğu kısmın maketini oluşturduk. Bu ameliyat sırasında hastanın beyin sapıyla, beyne giden ana damar arasından geçirilmesi gereken özel vidalar yerleştirilmesi gerekiyordu. Bu kılavuz sayesinde ameliyatımızı yaptık. Kılavuz bize milimetrik olarak bu alandan geçmeyi sağlayacak olan yöntemi ve güvenliği sağladı." dedi.

Sayın, ameliyatın risklerine dikkati çekerek şu bilgileri verdi:

"Daha önce yapılan ameliyatlarda, bir milimetrelik veya bir iki metrelik açı sapmaları bile hastaların felç olmasına neden olabiliyordu. Bu yöntemle bunun önüne geçmeyi hedefledik. Bilgisayarda oluşturduğumuz kılavuzu hastanın ameliyatını açtıktan sonra vidaları yerleştirmeden önce hastanın içine yerleştirdik. Hastamızın 4 vida ile omurgasını sabitledik. Oradaki kılavuz delikleri bize hangi açıda hangi boyda ve nasıl bir vida yerleştirmemiz gerektiğini gösteriyor. Biz de bu kılavuz eşliğinde en doğru ve mükemmel şekilde vidaların oradan geçmesini sağlıyoruz."