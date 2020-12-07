Ikea, 70 yıldır sürdürdüğü 'yıllık katalog' geleneğini sonlandırıyor

İsveçli mobilya devi Ikea, yetmiş yıldır sürdürdüğü yıllık ürün katalogu geleneğini sonlandıracağını açıkladı.

Ikea, kararı internet satışlarının artması ve katalogların artık daha az okunması sebebiyle aldığını duyurdu.

Inter Ikea Systems Genel Müdürü Konrad Gruss, AFP'ye verdiği demeçte, "70 yıllık mirasın ardından kataloğu basmama kararı aldık. Dijital versiyonunu da yapmayacağız" diye konuştu.

Gruss bunu "duygusal ama aynı zamanda çok mantıklı bir karar" olarak nitelendirdi.

Müşteri davranışında büyük bir değişiklik olduğunu belirten Gruss, müşterilerin artık web üzerinden, telefon uygulamalarından ya da sosyal medyadan etkileşime girdiğini söyledi.

Gruss normal şartlarda bu kararın kararın 2022'de ya da 2023'te de alınabileceğini ancak koronavirüs salgının bu süreci hızlandırdığını söyledi.

Kataloğun maliyetinin ne kadar olduğunu söylemeyen Gruss, "Kataloğun üretimi için kullanmadığımız parayı diğer medyaya yeniden yatıracağız" dedi.

Gruss, kataloğun geleneksel olarak pazarlama harcamalarının büyük bir bölümünü oluşturduğunu söyledi.