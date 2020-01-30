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IKEA, Çin’deki mağazalarının yarısını geçici süreyle kapatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 00:00 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü mobilya mağazası IKEA, Çin’de bulunan 14 mağazasını geçici olarak kapatma kararı aldığını duyurdu.İsveç merkezli uluslararası mobilya mağazası IKEA, Çin’deki 14 mağazasını geçici süreyle kapatma kararı aldı.

Dünyaca ünlü mobilya mağazası IKEA, Çin’de bulunan 14 mağazasını geçici olarak kapatma kararı aldığını duyurdu.
İsveç merkezli uluslararası mobilya mağazası IKEA, Çin’deki 14 mağazasını geçici süreyle kapatma kararı aldı. Genel Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, gerekçe olarak 132 kişinin ölümüne neden olan korona virüsünün sürekli yayılması gösterildi. IKEA Mobilya Mağazaları Basın Sözcüsü Jon Egerlid yaptığı açıklamada, "Müşterilerimizin ve çalışanların sağlığı ve güvenliği IKEA’da her zaman en önemli önceliktir. Çin hükümeti virüsün yayılmasını etkili bir şekilde kontrol altına alana kadar 29 Ocak’tan itibaren Çin’deki mağazalarımızın 14 tanesi geçici olarak kapanacaktır" dedi. Egerlid, "IKEA çalışanlarının şimdilik evde kalmasına izin verildi. Maaşlarını tam gününde alacaklar" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Genel Müdürlük tarafından çalışan personelin kendilerini koruması ve enfekte olma riskinin azaltılması için neler yapabilecekleri konusunda sürekli bilgilendirildiği belirtildi.

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