IKEA'dan çok önemli tek kullanımlık pil kararı

Tek kullanımlık pil tüketimi dünya çapında hala büyük bir pazar payına sahip. Pil üreticileri de tek kullanımlık piller sayesinde önemli bir gelir kaynağı oluşturuyorlar. Ancak bu pillerin dünyaya verdiği ekolojik zarar çok büyük boyutlarda. Kullanılmış pillerden sızan zehirli kimyasallar nedeniyle denizler, toprak ve yer altı tatlı su rezervleri suları, binlerce yıl boyunca temizlenemeyecek şekilde kirleniyor.

IKEA ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLERE YÖNLENDİRECEK

Sadece IKEA tek başına dünya çapında her yıl 300 milyon adet pil satıyor. Şirket şimdi restoranlarından pil satın alan tüm müşterileri için yeniden kullanılabilir pil kullanma çağrısı yapıyor.

IKEA’nın hesaplamalarına göre, yeniden şarj edilebilir bir NIMH pilini 10 kez şarj ettiğinizde, tek kullanımlık bir pil kullanmanın yarattığı sera gazı etkisini izini yok etmiş oluyorsunuz. 50 kez şarj edildiğinde ise tek kullanımlık bir pilin yarattığı toplam çevresel zararı önlemiş oluyorsunuz.

Bireysel olarak düşünüldüğünde, tek bir kişinin pil kullanma alışkanlığını değiştirmesi çevreye etkisi göz ardı edilebiliyor. Fakat, dünyada her sene milyarlarca insan, milyarlarca tek kullanımlık pili kullanıp çöpe atıyor.