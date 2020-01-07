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  4. IKEA, dolabın altında kalarak ölen iki yaşındaki çocuğun ailesine 46 milyon dolar tazmimat ödeyecek

IKEA, dolabın altında kalarak ölen iki yaşındaki çocuğun ailesine 46 milyon dolar tazmimat ödeyecek

07.01.2020 12:53 | Son Güncelleme

İsveçli mobilya devi, ABD'nin California eyaletinde üzerine çekmeceli dolap düşmesi sonucu hayatını kaybeden iki yaşındaki çocuğun ailesine 46 milyon dolar tazminat ödeyecek. Bunun ABD tarihinde, kusur sonucu çocuk ölümlerinde ödenen en büyük tazminat miktarı olduğu belirtiliyor.

IKEA, dolabın altında kalarak ölen iki yaşındaki çocuğun ailesine 46 milyon dolar tazmimat ödeyecek

İsveçli mobilya devi IKEA, ABD'nin California eyaletinde üzerine çekmeceli dolap düşmesi sonucu hayatını kaybeden iki yaşındaki çocuğun ailesine 46 milyon dolar tazminat ödeyecek.

Bunun ABD tarihinde, kusur sonucu çocuk ölümlerinde ödenen en büyük tazminat miktarı olduğu belirtiliyor.

Jozef Dudek adlı çocuk, Mayıs 2017'de evinde oynarken devrilen Malm marka dolabın altında kalarak can vermişti.

32 kilo ağırlığındaki dolap bu olaydan bir yıl önce, üç çocuğun ölmesinden ardından geri çağrılmıştı.

IKEA sözcüsü aileyle varılan anlaşmayla ilgili olarak "Hiçbir anlaşma, bizi bu noktaya getiren trajik olayları değiştiremez. Ancak aile ve tüm taraflar adına böyle bir uzlaşmaya varmaktan memnunuz" dedi.

Çocuğun ailesi Joleen ve Craig Dudek ise yazılı açıklamalarında oğullarını kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirterek "İki yaşındaki bir çocuğun 76 santimetre yükseklikteki bir dolabı devirebileceğini ve bunun altında kalarak can verebileceğini düşünemedik. Sonradan dolabın tasarımının hatalı olduğunu öğrendik. Yaşadıklarımızı anlatıyoruz çünkü başka ailelerin de başına aynı şeyin gelmesini istemiyoruz" dedi.

Bir milyon doları bağışlayacaklar

Çift alacakları tazminatın bir milyon dolarını çocukları tehlikeli ürünlere karşı koruma çalışmaları yapan kurumlara bağışlayacaklarını açıkladı.

Malm dolapları 2016'ya kadar Çin'deki IKEA mağazasında satılıyordu

IKEA, 2016'da güvenlik kaygılarıyla Kuzey Amerika'da milyonlarca Malm marka dolabı geri çağırmıştı.

Şirket, 2014 ve 2015'te ikisi de iki yaşında olan iki çocuğun benzer şekilde ölmesinden sonra müşterilerine dolapları duvarlara sabitlemesi çağrısında bulunmuştu.

Ancak 23 aylık üçüncü bir çocuğunun ölümünün ardından şirket, tarihindeki en büyük geri çağırma kararını almıştı.

IKEA aynı yıl, üç çocuğun ailesine toplam 50 milyon dolar tazminat ödemişti.

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