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Ikea, İngiltere'de Covid-19 yüzünden hastalık iznine çıkan çalışanlarına yaptığı ödemeleri düşürdü

11.01.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ikea, İngiltere'de Covid-19'a yakalanan ve hastalık iznine çıkan aşısız çalışanlarına yaptığı ödemeleri düşürdü.

Ikea, İngiltere'de Covid-19 yüzünden hastalık iznine çıkan çalışanlarına yaptığı ödemeleri düşürdü

Ikea, İngiltere'de Covid-19'a yakalanmış birisiyle temaslı olduğu için izolasyon olması gereken aşısız çalışanlarına yaptığı hastalık izni ödemesini düşürdü.

İsveç kökenli mobilya devi Ikea, bunun "hassas bir konu" olduğunu bildiğini, ancak değişen şartlara ayak uydurması gerektiğini ifade etti.

Bu haftadan itibaren hastalık iznine çıkan aşısız çalışanlarına yapılan ödemelerde değişikliğe giden diğer şirketler arasında İngiliz su şirketi Wessex Water da bulunuyor.

ABD'de de henüz aşı olmamış çalışanların hastalık haklarını kısıtlayan şirketlerin sayısı yükseliyor.

Bu değişimler için şirketlerin toplu hastalık izinleri ve yükselen maliyetlerle başa çıkamıyor olması neden gösteriliyor.

Ikea'nın Covid-19'a maruz kalan ve evde kalmak durumunda olan aşısız çalışanlarına haftada sadece 96 sterlin, yani minimum düzeyde yasal hastalık ödemesi yapması söz konusu.

Ikea çalışanlarının normal şartlarda haftalık maaşı 400-450 sterlin arasında değişiyor.

İngiltere'de yaklaşık 10 bin çalışanı olan Ikea yaptığı bir açıklamada, "Tam aşılı veya hamilelik ya da başka bir sağlık sorunu gibi çeşitli sebepleri olan çalışma arkadaşlarımız hastalık iznine çıktığında tam ücret alacak" dedi ve devam etti:

"Aşı olmamış ve Covid-19'a yakalanmış çalışanlarımız da aynı şekilde şirket politikalarımıza göre tam ücret alacak, ancak aşısız olup da virüse maruz kalan çalışanlarımıza yasal hastalık ödeneği seviyesinde ücret ödenecektir."

İngiltere'de çift aşılı kişilerin koronavirüse maruz kaldığı durumlarda karantina olması gerekmiyor, ancak aşı olmamış ve virüse maruz kalmış insanlar yasal olarak karantina yapmak zorunda.

'**Covid-19 yüzünden hastalık iznine çıkanların sayısı son bir haftada iki katına çıktı**'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre bilimsel veriler Omicron varyantından en çok aşısız insanların etkilendiğini gösteriyor.

Ikea çalışanı

Birçok şirket Omicron varyantından dolayı toplu hastalık izinlerinden şikayetçi oluyor.

Wessex Water şirketinin sözcüsü, "Covid-19 yüzünden hastalık iznine çıkanların sayısı son bir haftada iki katına çıktı. Su ve kanalizasyon hizmetlerimizi sunmaya devam edebilmemiz için çalışanlarımıza ihtiyacımız var" diye konuştu.

BBC'ye konuşan İngiltere Personel ve Gelişim Enstitüsü'nden (CIPD) Ben Willmott, hastalık ödeme politikalarında değişiklik yapmanın avantajları ve dezavantajları olduğunu söyledi.

Willmott, "Bu değişikliklerin bazı çalışanları aşı olmaya ikna edebileceği gibi bazılarını da işten izin alamayacakları için test yapmaktan vazgeçirebilir" dedi.

CIPD'nin politikası aşılı ve aşısız çalışanlar arasında ayrım yapmamak.

Willmott, "En iyisi her durumu ayrı ayrı değerlendirmek" dedi.

İş avukatı Sarah Ozanne ise aşılı ve aşısız çalışanar arasında dengeyi tutturmanın zor olduğunu, çok karmaşık yasal sorunlarla karşılaşmanın mümkün olduğunu ifade etti.

Ozanne, "Ikea'nın yeni ödeme politikası aşısız insanlara karşı ayrımcılıktan ötürü hastalık iznine çıkan çalışan sayısını kontrol edebilmek için yapılmış bir harekete benziyor. Ancak işverenler bu politikaların çalışanların tekrar işe dönmesini sağlamak için doğru olup olmadığını sorgulamalı" dedi.

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