Ikea ve Asus Rog oyuncu mobilyaları üretecek

Espor’un yaygınlaşması ve profesyonel oyuncuların popülaritesinin artması ile özellikle oyuncu koltuklarına yönelik yeni bir pazar oluştu. Bu pazar pandemi ile birlikte daha da büyüdü. Daha önce Logitech’in Herman Miller firması ile yaptığı anlaşma gibi örnekleri görmüştük.

Oyuncu mobilyaları Çin’deki Ar-Ge merkezi tarafından geliştirilecek. IKEA mühendisleri, ASUS ROG tasarımcıları ve bir çok ESpor oyuncusu ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunacaklar. Henüz, tasarımların hangi mobilyalar için yapılacağı açıklanmadı. Ama başta koltuklar ve masalar olmak üzere bir çok üründe pratik ve uygun fiyatlı çözümler bekliyoruz.

