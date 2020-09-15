HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. Ikea ve Asus Rog oyuncu mobilyaları üretecek

Ikea ve Asus Rog oyuncu mobilyaları üretecek

OYUN HABERLERİ  | 15.09.2020 16:53 | Son Güncelleme

IKEA ve ASUS ROG, oyuncular için 30 farklı seride mobilya ve mobilya aksesuarları üreteceklerini duyurdu.

Ikea ve Asus Rog oyuncu mobilyaları üretecek

Espor’un yaygınlaşması ve profesyonel oyuncuların popülaritesinin artması ile özellikle oyuncu koltuklarına yönelik yeni bir pazar oluştu. Bu pazar pandemi ile birlikte daha da büyüdü. Daha önce Logitech’in Herman Miller firması ile yaptığı anlaşma gibi örnekleri görmüştük.

Oyuncu mobilyaları Çin’deki Ar-Ge merkezi tarafından geliştirilecek. IKEA mühendisleri, ASUS ROG tasarımcıları ve bir çok ESpor oyuncusu ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunacaklar. Henüz, tasarımların hangi mobilyalar için yapılacağı açıklanmadı. Ama başta koltuklar ve masalar olmak üzere bir çok üründe pratik ve uygun fiyatlı çözümler bekliyoruz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor! Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor!
PlayStation 5 için beklenen tarih belli oldu!PlayStation 5 için beklenen tarih belli oldu!
KPSS Ön Lisans geç başvuru tarihleri açıklandı!KPSS Ön Lisans geç başvuru tarihleri açıklandı!
En Çok Okunan Haberler
Birçok ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı
Birçok ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Suna Kıraç hayatını kaybetti
Suna Kıraç hayatını kaybetti
Çukur'da Yamaç devri kapandı! Sosyal medyada gündem oldu
Çukur'da Yamaç devri kapandı! Sosyal medyada gündem oldu
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Kritik uyarı: Cuma günü tüm Türkiye'de etkili olacak
Kritik uyarı: Cuma günü tüm Türkiye'de etkili olacak
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
PUBG 8.3 güncellemesi yenilikleri açıklandı
PUBG 8.3 güncellemesi yenilikleri açıklandı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Trabzon sürprizi ile gelen yeni Call of Duty oyunu duyuruldu!
Trabzon sürprizi ile gelen yeni Call of Duty oyunu duyuruldu!
Herkesin konuştuğu o oyun sosyal medyada da olay oldu!
Herkesin konuştuğu o oyun sosyal medyada da olay oldu!
Diğer Haberler
Sony'den önce davrandı: PlayStation 5'in fiyatını Bloomberg analisti Masahiro Wakasugi paylaştı!
PS5'in merakla beklenen fiyatı ortaya çıktı! İşte fiyatı
PlayStation 5 sunumu için tarih belli oldu
PlayStation 5 için beklenen tarih belli oldu!
Kürkçü dükkanı: Ninja Twitch'e geri döndü!
Ünlü isim yuvasına geri döndü!
Japonya'dan ilginç iddia: PlayStation 5'in çıkış tarihi belli olmuş olabilir!
PS5 için tarih belli oldu mu?
FIFA 21'in oyuncu reytingleri açıklandı, Messi mi Ronaldo mu? tartışması alevlendi!
FIFA 21'in en iyi 10 futbolcusu belli oldu!
Assassin’s Creed Valhalla'nın çıkış tarihi belli oldu
Sonbaharın en beklenen oyunlarından biri! Yeni duyuru geldi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.