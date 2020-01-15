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  4. IKEA’nın kurucusu Kamprad’ın servetinin bir kısmı dağıtılacak

IKEA’nın kurucusu Kamprad’ın servetinin bir kısmı dağıtılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 11:07 | Son Güncelleme

Dünya genelinde yaygın olan mobilya mağazası IKEA’nın kurucusu Ingvar Kamprad’ın servetinin bir kısmı dağıtılacak.İsveçli mobilya devi IKEA’nın kurucusu ve 28 Ocak 2018’de hayatını kaybeden Ingvar Kamprad, servetinden 670 milyon İsveç Kronunu, aile vakfı aracılığıyla kendilerinin şirketlerinin maliyet etkinliği ve karlılık oluşturabilecek eğitim araştırma ve yatırımlara dağıtılması için vasiyeti ortaya çıktı.Kamprad Vakfı Ceo’su Lena Fridzen, İsveç devlet televizyonu SVT’ye yaptığı açıklamada, "Bize bağlı şirketlere doğrudan hibe olarak verilmeyecek.

Dünya genelinde yaygın olan mobilya mağazası IKEA’nın kurucusu Ingvar Kamprad’ın servetinin bir kısmı dağıtılacak.
İsveçli mobilya devi IKEA’nın kurucusu ve 28 Ocak 2018’de hayatını kaybeden Ingvar Kamprad, servetinden 670 milyon İsveç Kronunu, aile vakfı aracılığıyla kendilerinin şirketlerinin maliyet etkinliği ve karlılık oluşturabilecek eğitim araştırma ve yatırımlara dağıtılması için vasiyeti ortaya çıktı.
Kamprad Vakfı Ceo’su Lena Fridzen, İsveç devlet televizyonu SVT’ye yaptığı açıklamada, "Bize bağlı şirketlere doğrudan hibe olarak verilmeyecek. Sadece eğitim ve araştırma yatırımları için katkı yapacağız. Şirketlerde bilginin artmasına yardımcı olacağız" ifadelerini kullandı.

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