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"İkebana Sergisi ve Geleneksel Japon Çalgıları Konseri" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 22:13 | Son Güncelleme

Türk Japon Vakfı ile Japon Müziği ve Sanatları Derneği ortaklığıyla Ankara'da, "2019 Baharı Beklerken İkebana Sergisi ve Geleneksel Japon Çalgıları Konseri" etkinliği düzenlendi

Türk Japon Vakfı ile Japon Müziği ve Sanatları Derneği iş birliğiyle, "2019 Baharı Beklerken İkebana Sergisi ve Geleneksel Japon Çalgıları Konseri" etkinliği Ankara'da düzenlendi.

Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, Türk Japon Vakfı Başkanı Prof. Dr. Tayyar Sadıklar'ın açılış ve selamlama konuşmasıyla başladı. Etkinlik, İkebana (geleneksel Japon çiçek düzenleme sanatı) sanatçısı Neslihan Noyan'ın "Japon Çiçek İzleme Kültürü" başlıklı semineriyle devam etti.

Seminerin ardından Noyan'ın İkebana Sergisi'nin açılışı, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, protokol konukları ve diğer davetlilerin katılımlarıyla yapıldı.

İkebana sergisinin tamamını Noyan'ın eşliğinde gezen Büyükelçi Miyajima, sergideki eserler hakkında bilgi alarak, beğendiği çiçeklerin fotoğrafını çekti.

Serginin açılmasının ardından başlayan "Geleneksel Japon Çalgıları Konseri" öncesinde, protokol konuşmaları yapıldı.

Japon Müziği ve Sanatları Derneği Başkanı Ayşegül Atmaca, sergiye katılan herkesi sevgiyle selamladı.

Atmaca, Japon Müziği ve Sanatları Derneği'nin 2017'de kurulduğunu hatırlatarak, "Derneğin amacı Japon müziği ve sanatlarını daha geniş kitlelere tanıtıp, iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmektir." dedi.

- "Japon kültürünü Türk halkına tanıtmak için gayret ediyorum"

Büyükelçi Miyajima konuşmasına, Türkçe "merhaba" diyerek ve programı organize edenlere teşekkür ederek başladı.

Miyajima, "Japonya Büyükelçisi olarak, Japon kültürünü Türk halkına tanıtmak için daima gayret ediyorum. Japon Müziği ve Sanatları Derneği'nin, Japonya kültürünü Türkiye'de yaygınlaştırmak için kurulmuş olmasından dolayı memnuniyet duyuyorum. Neslihan Hanım'ın İkebana Sergisi'ne katıldım ve gerçekten güzel olmuştu. Eserleri gördüğümde çiçekler kullanılarak nasıl güzel bir dünyanın oluşturabileceğini hissettim." diye konuştu.

İkebanayı "bir yandan geleneği korurken, diğer yandan zamanın eğilimini birleştiren Japon kültürünün geleneksel unsuru" olarak tanımlayan Miyajima, bu anlamda Japon kültürünün, "geleneklere önem veren ve yeniliklere açık olan" Türk kültürüyle birbirine benzediğinin altını çizdi.

Büyükelçi Miyajima, Türkiye ile Japonya'nın coğrafi olarak birbirine uzak olmasına rağmen, iki ülke insanlarının kalplerinin birbirine yakın olduğuna vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından, sahne alan Koto Sanatçısı Atsuko Suetomi, Japon Davulu Sanatçısı Emiko Karayılmaz ve Kanun Sanatçısı Tahir Aydoğdu, sanatseverlere "Geleneksel Japon Müziği" performanslarıyla keyifli anlar yaşattı.

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