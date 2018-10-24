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İKGF-Dİ Başkanlığına Türkiye'nin adayı Taha Ayhan seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 17:31 | Son Güncelleme

Taha Ayhan: - "Türkiye'nin temsilcisi olarak bu kuruluşa başkanlık edecek olmak bizim için çok büyük bir onur. Fakat aynı zamanda çok büyük ve zorlu görev"

İSTANBUL (AA) - İslam Konferansı Gençlik Forumu - Diyalog ve İşbirliği (İKGF-Dİ) 3. Genel Kurulu'nda başkanlığa Türkiye'nin adayı Taha Ayhan seçildi.

İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) bağlı İKGF-Dİ'nin İstanbul'da düzenlenen ve 50 ülkeden delegelerin katıldığı genel kurulunun üçüncü gününde başkanlık seçimleri yapıldı.

İKGF-Dİ Başkanı Büyükelçi Elşad İskandarov'un görev süresini doldurmasının ardından tek adayla girilen seçimde başkanlığa Türkiye'nin adayı Taha Ayhan getirildi.

Genel Kurul sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Başkan Ayhan, delegelere Türkiye'yi bu seçime layık gördükleri için teşekkür etti.

Ayhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde ümmet gençliğini bir araya getirip gençlik için güzel işler yapmak amacıyla uluslararası organizasyonu kurma gayretinde olduğunu dile getirerek, "2004 yılında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in de yoğun destekleriyle İKGF-Dİ örgütü kuruldu. Azerbaycan ve Türkiye dostluğunun eseri olan bu örgüte bugün itibarıyla 50 ülkeden temsilciler ve 16 uluslararası kuruluş üye oldu.14 yılda kat edilmiş çok büyük bir yol söz konusu. Bu yolun tamamında da Türkiye'nin himayesi, Türkiye'nin iş birliği vardı." şeklinde konuştu.

- "Bizim için çok büyük bir onur"

Ayhan, kurumda Türkiye'nin güçlü bir temsilinin söz konusu olduğunu ifade etti.

Üç gün süren genel kurulda, İslam ülkeleri ve İslam gençliğinin sorunları üzerine tartıştıklarını aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin temsilcisi olarak bu kuruluşa başkanlık edecek olmak bizim için çok büyük bir onur. Fakat aynı zamanda çok büyük ve zorlu görev. Zira burada bir kez daha gördük ki gerek Türkiye gerekse Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan anıldığında İslam dünyasındaki ülkelerin ve diğer ülkelerden gelen temsilcilerin tamamının yüreği heyecanla atıyor, gözleri ayrı bir parıldıyordu. Bu heyecana layık olmak için çok ağır ve yoğun bir çalışma bizleri bekliyor. Çıktığımız bu yolda devletimizin yoğun desteği, cumhurbaşkanımızın himayeleriyle ve ümmetin dualarıyla bu yolda başarılı olacağız."

- Büyükgümüş yönetim kurulunda

Uluslararası kuruluşları temsilen Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise genel kurulun güzel ve verimli geçtiğini dile getirdi.

Uluslararası gençlik kuruluşları olarak Taha Ayhan'ın yapacağı çalışmalara Türkiye'nin gençlik vizyonunun uluslararası alanda İslam ülkelerine daha fazla katkı sunması için çalışacaklarını belirten Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"İKGF-Dİ adına uluslararası platformlarda gençliğin sesini daha güçlü şekilde duyurmak için bu tip mecraların önemli olduğuna inanıyoruz. Türkiye'nin adayı olan Taha Ayhan'ın seçilmesinden dolayı mutluyuz. Dört yıllık görev süresince İslam dünyasında gençliğin temel sorunlarını ele alıp, bunların giderilmesi için katkılarda bulunacaklarına inanıyorum."

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