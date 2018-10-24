İKGF-Dİ Başkanlığına Türkiye'nin adayı Taha Ayhan seçildi

Ayhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde ümmet gençliğini bir araya getirip gençlik için güzel işler yapmak amacıyla uluslararası organizasyonu kurma gayretinde olduğunu dile getirerek, "2004 yılında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in de yoğun destekleriyle İKGF-Dİ örgütü kuruldu. Azerbaycan ve Türkiye dostluğunun eseri olan bu örgüte bugün itibarıyla 50 ülkeden temsilciler ve 16 uluslararası kuruluş üye oldu.14 yılda kat edilmiş çok büyük bir yol söz konusu. Bu yolun tamamında da Türkiye'nin himayesi, Türkiye'nin iş birliği vardı." şeklinde konuştu.

Genel Kurul sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Başkan Ayhan, delegelere Türkiye'yi bu seçime layık gördükleri için teşekkür etti.

- "Bizim için çok büyük bir onur"

Ayhan, kurumda Türkiye'nin güçlü bir temsilinin söz konusu olduğunu ifade etti.

Üç gün süren genel kurulda, İslam ülkeleri ve İslam gençliğinin sorunları üzerine tartıştıklarını aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin temsilcisi olarak bu kuruluşa başkanlık edecek olmak bizim için çok büyük bir onur. Fakat aynı zamanda çok büyük ve zorlu görev. Zira burada bir kez daha gördük ki gerek Türkiye gerekse Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan anıldığında İslam dünyasındaki ülkelerin ve diğer ülkelerden gelen temsilcilerin tamamının yüreği heyecanla atıyor, gözleri ayrı bir parıldıyordu. Bu heyecana layık olmak için çok ağır ve yoğun bir çalışma bizleri bekliyor. Çıktığımız bu yolda devletimizin yoğun desteği, cumhurbaşkanımızın himayeleriyle ve ümmetin dualarıyla bu yolda başarılı olacağız."

- Büyükgümüş yönetim kurulunda

Uluslararası kuruluşları temsilen Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise genel kurulun güzel ve verimli geçtiğini dile getirdi.