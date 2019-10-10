İki ABD’li Senatör Türkiye’ye Yaptırım Paketi Açıkladı

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Türkiye’nin Suriye’de başlattığı operasyona tepki olarak bir yaptırım paketi üzerinde anlaştıklarını açıkladı. Pakette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil Türk hükümetinin üst düzey isimleri üzerinde yaptırımlar öngörülüyor. Van Hollen, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Senatör Lindsey Graham’le birlikte, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda devam ettirdiği askeri operasyonuna yanıt olarak Türkiye’ye karşı yaptırımlar içeren bir taslağı açıklıyoruz. Bu yaptırımların, Erdoğan ve ordusu üzerinde anında ve kapsamlı yansımaları olacak” ifadesini kullandı. Senatör Graham, Twitter mesajında, “Senatör Chris Van Hollen’la Türkiye’ye karşı Suriye’yi işgallerinden dolayı sert yaptırımlar uygulanması için iki partiden de destek alan bir anlaşmaya varmış olmamızdan memnuniyet duyuyorum. (ABD) Yönetim Türkiye’ye karşı bir adım atmayı reddetse de, (tasarıya) her iki partiden güçlü destek gelmesini bekliyorum” diye yazdı.

İki senatör de Tweet mesajlarında, üzerinde anlaştıkları yaptırım paketinin ana unsurlarını içeren bir dosya paylaştı. Buna göre, Türkiye’ye karşı planlanan yaptırımlar şu başlık ve maddeleri içeriyor: “Kısım 1: Türk hükümetinden şu liderlerin ABD’deki mal varlıkları üzerinde yaptırımlar: -Cumhurbaşkanı -Cumhurbaşkanı Yardımcısı -Milli Savunma Bakanı -Dışişleri Bakanı -Hazine ve Maliye Bakanı -Ticaret Bakanı -Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kısım 2: Türkiye’yle askeri işlemlere uygulanacak yaptırımlar: Türk ordusuyla bilerek işlem yapan ya da mali, materyal veya teknolojik destek sağlayan ya da bunların satışını yapan yabancı kişilere yaptırımlar. -Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan uçak ya da uçak parçaları ve mekanizmalar -Türk Kara ve Deniz Kuvvetleri tarafından kullanılan otomotiv ekipmanı ve hizmetler -Türk ordusu tarafından kullanılan silahlar ve savunma araçları Kısım 3: Türk enerji sektörüne yaptırımlar Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanımı için Türkiye’nin yerel petrol ve doğal gaz üretimini destekleyen ya da devam ettiren malzemeler, hizmetler, teknoloji, enformasyon ya da diğer türden destekler sağlayan yabancı kişiler ve varlıklara yaptırımlar