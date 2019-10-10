İki ABD’li Senatör Türkiye’ye Yaptırım Paketi Açıkladı

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Türkiye’nin Suriye’de başlattığı operasyona tepki olarak bir yaptırım paketi üzerinde anlaştıklarını açıkladı. Pakette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil Türk hükümetinin üst düzey isimleri üzerinde yaptırımlar öngörülüyor.
Van Hollen, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Senatör Lindsey Graham’le birlikte, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda devam ettirdiği askeri operasyonuna yanıt olarak Türkiye’ye karşı yaptırımlar içeren bir taslağı açıklıyoruz. Bu yaptırımların, Erdoğan ve ordusu üzerinde anında ve kapsamlı yansımaları olacak” ifadesini kullandı.
Senatör Graham, Twitter mesajında, “Senatör Chris Van Hollen’la Türkiye’ye karşı Suriye’yi işgallerinden dolayı sert yaptırımlar uygulanması için iki partiden de destek alan bir anlaşmaya varmış olmamızdan memnuniyet duyuyorum. (ABD) Yönetim Türkiye’ye karşı bir adım atmayı reddetse de, (tasarıya) her iki partiden güçlü destek gelmesini bekliyorum” diye yazdı.
İki senatör de Tweet mesajlarında, üzerinde anlaştıkları yaptırım paketinin ana unsurlarını içeren bir dosya paylaştı. Buna göre, Türkiye’ye karşı planlanan yaptırımlar şu başlık ve maddeleri içeriyor:
“Kısım 1: Türk hükümetinden şu liderlerin ABD’deki mal varlıkları üzerinde yaptırımlar:
-Cumhurbaşkanı
-Cumhurbaşkanı Yardımcısı
-Milli Savunma Bakanı
-Dışişleri Bakanı
-Hazine ve Maliye Bakanı
-Ticaret Bakanı
-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Kısım 2: Türkiye’yle askeri işlemlere uygulanacak yaptırımlar:
Türk ordusuyla bilerek işlem yapan ya da mali, materyal veya teknolojik destek sağlayan ya da bunların satışını yapan yabancı kişilere yaptırımlar.
-Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan uçak ya da uçak parçaları ve mekanizmalar
-Türk Kara ve Deniz Kuvvetleri tarafından kullanılan otomotiv ekipmanı ve hizmetler
-Türk ordusu tarafından kullanılan silahlar ve savunma araçları
Kısım 3: Türk enerji sektörüne yaptırımlar
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanımı için Türkiye’nin yerel petrol ve doğal gaz üretimini destekleyen ya da devam ettiren malzemeler, hizmetler, teknoloji, enformasyon ya da diğer türden destekler sağlayan yabancı kişiler ve varlıklara yaptırımlar
Kısım 4: ABD askeri yardımının yasaklanması
-Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ABD’den savunma araçları, hizmetleri, teknoloji ve materyallerin satışının yasaklanması
-Türk Silahlı Kuvvetleri’ne mühimmat satışı ve transferinin yasaklanması
Kısım 5: CAATSA (S-400)
-Türkiye’nin (Rusya’dan) S-400 (hava savunma sistemi) satın almasının CAATSA (Amerika’nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası) kapsamına giren önemli bir işlem olarak tanımlanması
-CAATSA yaptırımlarının 180 gün içinde devreye sokulması
-CAATSA altındaki muafiyet ya da erteleme düzenlemelerinin geçersiz kılınması
Kısım 6: Yaptırımlardan muaf tutulacak alanlar
-İnsani yardımlar
-Tıbbi Yardım
-Demokrasi desteği / seçim yardımı
-İstihbarat paylaşımı
Kısım 7: Talep edilen raporlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın net geliri ve mal varlığı hakkında rapor hazırlanması
Kısım 8: Vize kısıtlamaları
Türk hükümeti mensuplarına ABD’ye seyahatlerinde vize kısıtlamaları getirilmesi”
Taslak metinde, öngörülen yaptırımların, ABD yönetiminin Kongre’ye her 90 günde bir olmak üzere Türkiye’nin Suriye’de tek taraflı hareket etmediğini ve “işgal ettiği” bölgelerden desteklediği isyancılar dahil silahlı güçlerini çektiğini tasdik etmediği müddetçe, tasarının yasalaşmasıyla birlikte yürürlüğe gireceği belirtildi.
Van Hollen tasarıyı gelecek hafta sunacaklarını ve bir an önce oylanmasını isteyeceklerini belirtti.
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