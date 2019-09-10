İki ABD’li Üst Düzey Komutanın Geldiği Gün Çavuşoğlu ABD’yi Uyardı

Çavuşoğlu, “Amerika ile müzakerelere başladığımız zaman bir ilk adım atıldı. Biz bunu iyi bir başlangıç olarak değerlendirirken de uyarılarımızı net bir şekilde açıkladık. Başka Münbiç olmak üzere, ABD sözünü tutmamıştır. İkinci bir Münbiç olmasın diye uyarılarımızı yaptık. Şu anda ortak bazı devriyeler var. Onun dışında atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır. ABD'nin bir oyalama sürecine girmeye çalıştığını görüyoruz” dedi.

“Bir terör örgütünden bağımsız hareket edemeyen sözde müttefikten bahsediyoruz”

Dışişleri Bakanı’nın eleştirileri bununla da sınırlı değildi. Çavuşoğlu, ABD’nin PKK’dan bağımsız hareket edemediğini de söyledi.

Çavuşoğlu, “Bir terör örgütünden bağımsız hareket edemeyen sözde müttefikten bahsediyoruz. Bir taraftan YPG/PKK'ya destek vermeye devam ediyor. Amerika, bu teröristlere güvenli bölge oluşturmaya çalışıyor. Türkiye'nin planı hazır. Bu işbirliğinden netice çıkmazsa bölgeye gireriz. Nasıl Afrin ve Fırat Kalkanı bölgelerini temizlediysek burayı da temizleriz. Ayrıca buraya da Suriyeliler döndürülür, temel ihtiyaçları karşılanır. Şu ana kadar ABD'nin tavrı PKK/YPG yanlısı bir tavırdır” dedi.