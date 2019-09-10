İki ABD’li Üst Düzey Komutanın Geldiği Gün Çavuşoğlu ABD’yi Uyardı

Türk Silahlı Kuvvetleri ile ABD silahlı kuvvetlerinin Fırat’ın doğusunda başlatmış olduğu işbirliği kapsamında bir askeri heyet bugün Ankara’ya geliyor.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen M.Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas W.Bergeson başkanlığındaki ABD askerî heyeti, temaslarda bulunmak üzere bugün Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı’nı ziyaret edeceği belirtildi.
Suriye’nin kuzeyinde, Fırat’ın doğusunda tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge’ye yönelik faaliyetlere devam ettiği bilgisi verildi.
Çavuşoğlu: “ABD ile ortak bazı devriyeler var, onun dışında atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır”
Ancak hükümet üyelerinden ABD’ye yönelik sert eleştiriler aralıksız devam ediyor.
Bugün Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic’le görüştükten sonra ortak basın toplantısında soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Münbiç benzeri oyalama sürecine girdiğini belirtti.
Çavuşoğlu, “Amerika ile müzakerelere başladığımız zaman bir ilk adım atıldı. Biz bunu iyi bir başlangıç olarak değerlendirirken de uyarılarımızı net bir şekilde açıkladık. Başka Münbiç olmak üzere, ABD sözünü tutmamıştır. İkinci bir Münbiç olmasın diye uyarılarımızı yaptık. Şu anda ortak bazı devriyeler var. Onun dışında atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır. ABD'nin bir oyalama sürecine girmeye çalıştığını görüyoruz” dedi.
“Bir terör örgütünden bağımsız hareket edemeyen sözde müttefikten bahsediyoruz”
Dışişleri Bakanı’nın eleştirileri bununla da sınırlı değildi. Çavuşoğlu, ABD’nin PKK’dan bağımsız hareket edemediğini de söyledi.
Çavuşoğlu, “Bir terör örgütünden bağımsız hareket edemeyen sözde müttefikten bahsediyoruz. Bir taraftan YPG/PKK'ya destek vermeye devam ediyor. Amerika, bu teröristlere güvenli bölge oluşturmaya çalışıyor. Türkiye'nin planı hazır. Bu işbirliğinden netice çıkmazsa bölgeye gireriz. Nasıl Afrin ve Fırat Kalkanı bölgelerini temizlediysek burayı da temizleriz. Ayrıca buraya da Suriyeliler döndürülür, temel ihtiyaçları karşılanır. Şu ana kadar ABD'nin tavrı PKK/YPG yanlısı bir tavırdır” dedi.
Erdoğan ABD’ye güvenli bölge için Eylül sonuna kadar süre vermişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Pazar günü Malatya’da yaptığı konuşmada Fırat’ın doğusunda ‘fiili güvenli bölge’ oluşumu için ABD’ye Eylül sonuna kadar süre verdi.
Erdoğan, “Amerika’yla görüşüyoruz ancak bu konuda bizim istediklerimizle onların kafalarındakinin aynı şey olmadığını attığımız her adımda tekrar görüyoruz. Biz bölgede yuvalanan terör örgütünü tamamen ortadan kaldırmayı hedeflerken onlar terör örgütüyle bizi aynı zeminde idare etmenin hesaplarını yapıyorlar. Anlaşılan o ki müttefikimiz bizim için değil, terör örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın peşinde. Böyle bir anlayışı reddediyoruz. Eylül ayı bitmeden Fırat’ın doğusunda kendi askerlerimizle fiilen güvenli bölge oluşumunu başlatmamış olursak artık kendi yolumuza gitmekten başka çaremiz kalmayacaktır” dedi.
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