HABER

İki aile arasında arazi kavgası: 17 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 00:05 | Son Güncelleme

Kağızman’da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 17 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kağızman’a bağlı Kömürlü köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

Kağızman’da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 17 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kağızman’a bağlı Kömürlü köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada taraflar bir birlerine silah, bıçak, sopa ve taşla saldırdı. Kavgada her iki aileden 17 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda jandarma sevk edilirken, bölgeye gelen ambulanslarla yaralılar Kars’taki Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Öte yandan jandarma Kömürlü köyünde geniş güvenlik önlemleri aldı.

PARTNERKimse ne olduğunu tahmin edemiyor!Kimse ne olduğunu tahmin edemiyor!
Afganlı gaspçı, saklandığı tavuk çiftliğinde yakalandıAfganlı gaspçı, saklandığı tavuk çiftliğinde yakalandı
Tarsus’ta sahte içki operasyonuTarsus’ta sahte içki operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada önemli gelişme

Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme!

Fırtına uçurdu, Kumluca'daki restorasyon skandalı ortaya çıktı!

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü!

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.