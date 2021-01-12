İki aile arasında çıkan alacak verecek kavgası: 2 yaralı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Dut Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğlen saatlerinde alacak verecek sebebi ile tartışan yabancı uyruklu iki aile, akşam saatlerinde sokak üzerinde bulunan bir bakkalın önünde karşılaştı. İki aile üyeleri arasında tekrar çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı bakkalda incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

