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  4. İki aile arasında feci kavga! 5'i ağır 6 yaralı

İki aile arasında feci kavga! 5'i ağır 6 yaralı

30.09.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi iki ailenin fertleri arasında çıkan kavgada, 5’i ağır, 6 kişi bıçakla yaralandı. Polisler yeni bir gerginliğin yaşanmaması adına geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

İki aile arasında feci kavga! 5'i ağır 6 yaralı

Silvan ilçesi Tekel Mahallesi'nde Karsu ile Memiş ailelerinin bireyleri arasında saat 16.30 sıralarında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Toprak Karsu, Serdar Karsu, Hidayet Memiş, Mahsun Memiş, Kerem Memiş ve Mehmet Memiş bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER GÜVENLİK İÇİN DEVREDE

Polis çevrede geniş çaplı önlem alırken, yaralılar ambulanslarla Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Serdar Karsu ile Hidayet, Mahsun, Kerem ve Mehmet Memiş Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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