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İki aile arasında kanlı kavga! Nedeni herkesi şaşırttı

18.09.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat merkeze bağı Beşören köyü Karaca Yaylası'nda kavak ağacı meselesinden dolayı husumet bulunan aileler arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri kavga nedeniyle 3 kişiyi gözaltına alırken kaçan 1 kişinin yakalanması için ise çalışma başlattı.

İki aile arasında kanlı kavga! Nedeni herkesi şaşırttı

Tokat'ta kavak ağacı nedeniyle aralarıdan husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Olay saat 15.00 sıralarında merkeze Bağlı Beşören köyü yakınlarındaki Karaca Yaylası'nda yaşandı. İddiaya göre kavak ağacı meselesinden dolayı akraba olan iki aile arasında tartışma çıktı.

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Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sonrası Cemalettin N. (55) yanında bulunan av tüfeği ile ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Sinan (42), Munise (40), Şerife (35) ve Emirhan Nazik yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

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2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda yaralanan Sinan ve Melisa Nazik'in durumların ağır olduğu öğrenildi.

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Jandarma ekipleri soruşturma kapsamında Y.N, T. N ve A.N.'yi gözaltına aldı. Silahı kullandığı belirtilen ve olaydan sonra kaçan Cemalettin N.'nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tokat kavak ağacı
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