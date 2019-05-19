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İki aile arasında katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 19:59 | Son Güncelleme

Kars’ta iki aile arasında arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 6 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Sarıkamış’a bağlı Çamyazı köyünde iki aile arasında arazi yüzünden kavga çıktı.

Kars’ta iki aile arasında arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 6 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Sarıkamış’a bağlı Çamyazı köyünde iki aile arasında arazi yüzünden kavga çıktı. Daha sonra büyüyen kavgada silahlar çekildi. Silahların ateşlendiği kavgada H.G., M.G., B.G, A.P., R.G. ve N.G. hayatını kaybetti. A.G., F.D., Ö.D, H.G., E.G. ve Y.G. yaralandı. Yaralılar oyla yerine giden ambulanslarla Sarıkamış ve Kars’taki hastanelere sevk edildi. Kars Harakani Hastanesi’ne sevk edilen 3 yaralıdan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılardan 3’ü ise Sarıkamış Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polis hastane önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı
Öte yandan Sarıkamış Çamyazı köyünde çıkan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın ardından polis Sarıkamış Devlet Hastanesi ve Kars Harakani Devlet Hastanesi önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Özel Hareket ve Çevik Kuvvet ekiplerinin önlem aldığı hastane önlerinde adeta kuş uçurtmuyor.

İki aile arasında katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 6 yaralı

İki aile arasında katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 6 yaralı

İki aile arasında katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 6 yaralı

İki aile arasında katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 6 yaralı

İki aile arasında katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 6 yaralı

İki aile arasında katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 6 yaralı

İki aile arasında katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 6 yaralı

İki aile arasında katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 6 yaralı

İki aile arasında katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 6 yaralı

İki aile arasında katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 6 yaralı

İki aile arasında katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 6 yaralı

İki aile arasında katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 6 yaralı

İki aile arasında katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 6 yaralı

İki aile arasında katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 6 yaralı

İki aile arasında katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 6 yaralı
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