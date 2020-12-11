HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İki aile arasında kısıtlamaya dakikalar kala sokak ortasında silahlı kavga: 4 yaralı

İki aile arasında kısıtlamaya dakikalar kala sokak ortasında silahlı kavga: 4 yaralı

11.12.2020 21:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala iki aile arasında çıkan silahlı, sopalı, bıçaklı ve taşlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala iki aile arasında çıkan silahlı, sopalı, bıçaklı ve taşlı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Olay, Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki aile sokağa çıkma kısıtlamaya dakikalar kala sokak ortasından önce sözlü tartıştı ardından silahlı, sopalı, bıçaklı ve taşlı kavgaya tutuştular.
Silahlı kavgada M.D., Z.D.,M.D., ve M.C.B. yaralanırken, mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ise olay yerinde yapıla ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri mahalleyi güvenlik şeridiyle kapatırken çok sayıda boş kovan tespit etti. Polis, olayla ilgili olarak şahısların yakalanması için geniş çaplı arama başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi! Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi!
Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladıSon dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı
AUZEF not hesaplama nasıl yapılır?AUZEF not hesaplama nasıl yapılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok sert tepki: Her tecavüzün hesabını vereceksiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok sert tepki: Her tecavüzün hesabını vereceksiniz

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

Ölümden döndü! '5.5 saat ameliyatta...'

Ölümden döndü! '5.5 saat ameliyatta...'

Çıplak videosu Whatsapp'a düşmüştü! Olay paylaşım

Çıplak videosu Whatsapp'a düşmüştü! Olay paylaşım

İstanbul'da zabıta turist oldu, sonuç dehşete düşürdü!

İstanbul'da zabıta turist oldu, sonuç dehşete düşürdü!

İğrenç olay! Telefonundan cinsel istismar görüntüleri çıktı

İğrenç olay! Telefonundan cinsel istismar görüntüleri çıktı

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Diğer Haberler

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Görüntüler infial yaratmıştı! Esenler'de marketteki tacize ilişkin bir şüpheli yakalandı

Görüntüler infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Bakan Koca: Aşı geliştirme çalışmalarında 3 aşımız klinik aşamaya gelmiştir

Bakan Koca'dan yerli aşı açıklaması

11 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

MHP lideri Devlet Bahçeli: HDP kapatılmalıdır

MHP lideri Devlet Bahçeli: HDP kapatılmalıdır

İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokak kısıtlaması' açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokak kısıtlaması' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.