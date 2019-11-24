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İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 17:12 | Son Güncelleme

MERSİN'in Anamur ilçesinde, husumetli olan komşu alileler arasında çıkan tartışmada silahlı kavgaya dönüştü.

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Anamur ilçesinde, husumetli olan komşu alileler arasında çıkan tartışmada silahlı kavgaya dönüştü. Tüfekle vurulan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Olay, öğlenden sonra, Anamur merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Karalarbahşiş Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Nehir (65) ile İbrahim Nehir (25), bahçelerine satmak için koydukları sütlerini, aralarında husumet olan komşularının köpeğinin içtiğini gördü. Mustafa Nehir, komşularının oğlu Ali Can Çatak'a (18) tepki gösterdi. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Ali Can Çatak'ın babası Ali Çatak (40) da kavgaya karıştı. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği belli olmayan tüfekten çıkan saçmalar, Ali Can Çatak, İbrahim Nehir, Mustafa Nehir ve ismi öğrenilemeyen kişiye isabet etti. 4 kişi kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ali Çatak ise olay yerinden kaçtı.
Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan, İbrahim Nehir, Mustafa Nehir ve Ali Can Çatak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Ali Çatak'ı yakalamak için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

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