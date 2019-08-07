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İki aile arasındaki gerginlik, husumete dönüşmeden barışla sonuçlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 16:11 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşanan kız kaçırma olayı sonrası iki aile arasında yaşanan gerginlik husumete dönüşmeden barışla sonuçlandı.Kız kaçırma yüzünden araları açılan Kızıltepeli Kepenç ile Ağrı Doğubayazıtlı Baydar ailesi barış yemeğinde bir araya gelerek olayın husumete dönüşmesinin önüne geçti.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşanan kız kaçırma olayı sonrası iki aile arasında yaşanan gerginlik husumete dönüşmeden barışla sonuçlandı.
Kız kaçırma yüzünden araları açılan Kızıltepeli Kepenç ile Ağrı Doğubayazıtlı Baydar ailesi barış yemeğinde bir araya gelerek olayın husumete dönüşmesinin önüne geçti. Mardin Valisi Mustafa Yaman ve iş adamı Kenan Kösen’in barış girişimleri olumlu sonuç verdi. İki ailenin barıştırılması için araya giren Mardin Valisi Mustafa Yaman, Kızıltepe Kaymakamı Mehmet Yüzer, AK Parti Kızıltepe İlçe Başkanı Mehmet Aydın Yücedağ ile iş adamı Kenan Kösen ve kanaat önderleri sayesinde Kepenç ve Baydar aileleri barış yemeğinde bir araya geldi.
Çınarcık Mahallesi taziye evinde bir araya gelen aile büyükleri el sıkışıp barışarak olayın husumette dönüşmesinin önüne geçti.
Barışın sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kızıltepe Kaymakamı Mehmet Yüzer, "Başlangıcı iki gencin birbirini sevmesi, birbirlerine gönül vermesiyle oldu bu iş. Olayın tatlıya bağlanması çok güzel oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu şekilde de mutlu, huzurlu, vatana, millete hayırlı evlatlar yetiştirecek bir ailenin kurulmasın da vesile olmuş olur. Allah iki aile arasındaki barışı, huzuru daim etsin diliyorum” dedi.
Yaşanan olayı duyduğu anda harekete geçtiğini ve bu konuda Mardin Valisi Mustafa Yaman ile Kızıltepe Kaymakamı Mehmet Yüzer’in de devreye girdiğini kaydeden iş adamı Kenan Kösen, "Memleketimizin bu güzel şeylere ihtiyacı var. Gençlerimizin bu güzel şeylere ihtiyacı var. Herkes barışsın, güzel şeyler yapsın. Kötülükler hiçbir şey çıkmaz" diye konuştu.
Doğubayazıt Kutlubulak Mahallesi muhtarı Zeki Kaçmaz da misafirperverliklerinden ve barışa olan olumlu katkılarından dolayı Kepenç ve Baydar ailelerine teşekkür ederek husumetin yerine güçlü bir akrabalığın kurulduğunu söyledi.
Duaların okunduğu barış yemeğinde, husumetlerin bir daha yaşanmaması dileğinde bulunuldu.

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