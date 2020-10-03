HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İki aile arasındaki kan davası ölümle sonuçlandı

İki aile arasındaki kan davası ölümle sonuçlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 18:16 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Patnos ilçesinde aralarında husumet bulunan iki ailenin karıştığı kavgada 1 kişi ölürken, 1 kişi yaralandı.Olay, ikindi saatlerinde Patnos kasaplar çarşısında meydana geldi.

Ağrı’nın Patnos ilçesinde aralarında husumet bulunan iki ailenin karıştığı kavgada 1 kişi ölürken, 1 kişi yaralandı.
Olay, ikindi saatlerinde Patnos kasaplar çarşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz aylarda Bitlis’in Adilcevaz Arin köyünde 1 kişinin öldürülmesi sonrası başlayan kan davasının tarafları bugün Ağrı’nın Patnos ilçesinde karşılaştı. Silahların çekildiği kavgada Kutbettin Altuntaş (57) hayatını kaybederken, yaralanan İnan K. ise Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahsın yakınlarının da dahil olduğu kavgaya bölgede bulunan güvenlik güçleri müdahale ederek olayın büyümesini engelledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSinem Çalhanoğlu-Hakan Çalhanoğlu çiftinden müjdeli haberSinem Çalhanoğlu-Hakan Çalhanoğlu çiftinden müjdeli haber
Görüntüler tepkilere yol açmıştı! Baba ve enişte ile ilgili yeni gelişmeGörüntüler tepkilere yol açmıştı! Baba ve enişte ile ilgili yeni gelişme
Peygamber Süpürgesi koronavirüsü önler mi?Peygamber Süpürgesi koronavirüsü önler mi?
En Çok Okunan Haberler
Damla Ersubaşı paylaştı! Ece Üner'i makyajsız görenler tanıyamadı
Damla Ersubaşı paylaştı! Ece Üner'i makyajsız görenler tanıyamadı
Bu fotoğraf servis edildi! Ellerinde beyaz bayrakla teslim oldular
Bu fotoğraf servis edildi! Ellerinde beyaz bayrakla teslim oldular
Basıldıkları evde böyle yakalandılar
Basıldıkları evde böyle yakalandılar
Cemal Metin Avcı'nın kardeşinin ifadesi ortaya çıktı
Cemal Metin Avcı'nın kardeşinin ifadesi ortaya çıktı
Azeri kızı Günel günden güne değişiyor! Tanıyana aşk olsun
Azeri kızı Günel günden güne değişiyor! Tanıyana aşk olsun
Evde sevgilisi ile birlikte yakaladığı genci bıçakladı
Evde sevgilisi ile birlikte yakaladığı genci bıçakladı
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Diğer Haberler
Bakan Koca müjdeyi verdi! Yerli koronavirüs aşısında insan denemeleri aşamasına geçildi
Bakan Koca müjdeyi verdi! Yerli koronavirüs aşısında insan denemeleri aşamasına geçildi
PYD'nin sözde Münbiç bölge meclis başkan yardımcısı ve eşi teslim oldu
PYD'ye bir darbe daha! İkisi de teslim oldu
Eyüpsultan'da korku dolu anlar! Hafriyat kamyonu dehşet saçtı
Eyüpsultan'da korku dolu anlar! Hafriyat kamyonu dehşet saçtı
6 yaşındaki çocuğa silah verip ateş ettiren enişte ve baba ile ilgili yeni gelişme
Görüntüler tepkilere yol açmıştı! Baba ve enişte ile ilgili yeni gelişme
Hatay'da rehine krizi! Özel harekat böyle müdahale etti
Hatay'da rehine krizi! Özel harekat böyle müdahale etti
Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı! Hava durumu tahminleri 4 Ekim 2020
Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den uyarı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.