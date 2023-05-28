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  4. İki aile birbirine girmişti! Kanlı biten kavganın görüntüleri ortaya çıktı

İki aile birbirine girmişti! Kanlı biten kavganın görüntüleri ortaya çıktı

28.05.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’in Derik ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti. 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. İşte o görüntüler...

Dehşete düşüren olay, 23 Mayıs Salı günü Boyaklı Mahallesi Sırt mezrasında meydana geldi. K. ve A. aileleri, arazilerini ayıran duvarın yanlış yere örüldüğü gerekçesiyle tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı, taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 4'ü ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı.

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Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından mezrada geniş güvenlik önlemi alınırken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Ağır yaralanan Fikret A., tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

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Olay sonrası kavgaya ait pes dedirten yeni görüntüler ortaya çıktı. Çıkan görüntüde tarafların birbirine silah, taş ve sopalarla saldırdığı, yaralanan 3 kişinin de yerde yattığı görülürken, bir kişinin elinde ise silah bulunduğu görülüyor.

İHA

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Mardin kavga

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