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İki aile taş, sopa ve bıçaklarla birbirine girdi! Çok sayıda ekip sevk edildi, yaralılar var

21.06.2023 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

İki aile taş, sopa ve bıçaklarla birbirine girdi! Çok sayıda ekip sevk edildi, yaralılar var

Düzce'deki olay, Nalbantoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İki aile arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada taşlar, sopalar ve bıçaklar havada uçuştu.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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6 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı güçlükle yatıştırırken, olayda M.B. isimli bir kadın ile A.M., U.Y., R.Y., O.B. ve A.B. bıçak, taş ve sopa yaralanması ile hastaneye kaldırıldı.

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Kavgaya otomobille gelen şahısların arabası da büyük hasar aldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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Edirne kavga

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