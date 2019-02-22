Kadavradan böbrek nakli olmak için İzmir Kent Hastanesine başvuran hastalara, çözüm olarak çapraz nakil yöntemi sunularak gönüllü vericilerin böbreklerinin, karşı ailedeki hastaya uygun olduğu ve değiş tokuş yapılabileceği söylendi.

Hastaların, yıllarca uygun böbreğin kadavra listesinden çıkmasını beklediğini belirten Ok, şunları kaydetti:

"Bu durumda hastalarının ölüm oranları 5 yılda yüzde 50'lere varıyor. Bu oldukça yüksek bir oran. Çapraz nakiller, diyaliz hastaları için önemli bir çözüm. Çünkü kan grubu uyumsuzluğu nedeniyle ya da doku problemleri nedeniyle listede bekleyen hastalarımıza uygun kan grubu bulunmasa bile karşılıklı uygun kan grupları ile nakil yapılıyor. Nakil olduğunda her şeyin birçok açıdan normale döndüğünü görüyoruz. Böylece hastalar yıllarca listede beklemek yerine daha kısa sürelerde nakil olma şansına sahip olabiliyor."

- "Diyalizin zorluklarından kurtuldum"

Böbrek nakli yapılan Ahmet Müfik Karaca, yeniden sağlığına kavuştuğunu, artık doya doya su içtiğini ifade etti.

Nuran Karaca da eşi için hastalığının ilk gününden bu yana böbreğini vermek istediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Şu anda o kadar mutluyum ki hem birine can verdik hem de eşim kurtuldu. Allah'ım kimselere göstermesin. 8 yıl kadavradan nakil bekledik. Bir telefon bile gelmedi. Artık umutlarımız sönmeye başlamıştı. Şimdi ailece çok mutluyuz. Evde bir bayram havası var. Hem birine can verdik hem de eşim kurtuldu."