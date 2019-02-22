HABER

İki ailenin "çapraz nakil" kardeşliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 09:51 | Son Güncelleme

İzmir'de kan grubu uyuşmazlığı nedeniyle yakınlarından böbrek alamayan iki hastaya, çapraz nakil yöntemiyle birbirlerinin aile üyelerinden nakil yapıldı - Böbreğini veren Nuran Karaca: - "8 yıl kadavradan nakil bekledik. Bir telefon bile gelmedi. Artık umutlarımız sönmeye başlamıştı. Hem birine can verdik hem de eşim kurtuldu"

İZMİR (AA) - İzmir'de, kan grubu uyuşmazlığı nedeniyle aile üyelerinden organ alamayan iki böbrek hastası, birbirlerinin eş ve annelerinden yapılan nakille hayata tutundu.

Muğla'nın Milas ilçesinde köftecilik yapan 3 çocuk babası 42 yaşındaki Ahmet Bayar'a 3 yıl önce "polikistik böbrek" tanısı konuldu. Eşini de aynı hastalıktan kaybeden anne Sevgül Bayar, böbreğini oğluna vermek istedi ancak kan grubunun uymadığı görüldü.

Aynı çaresizliği yaşayan 60 yaşındaki 2 çocuk babası emekli memur Ahmet Müşfik Karaca'nın da eşi Nuran Karaca, kan grubu uyuşmazlığı nedeniyle donör olamadı.

Kadavradan böbrek nakli olmak için İzmir Kent Hastanesine başvuran hastalara, çözüm olarak çapraz nakil yöntemi sunularak gönüllü vericilerin böbreklerinin, karşı ailedeki hastaya uygun olduğu ve değiş tokuş yapılabileceği söylendi.

Doktorların önerisini kabul eden Sevgül Bayar'ın böbreği Ahmet Müşfik Karaca'ya, Nurhan Karaca'nın böbreği ise Ahmet Bayar'a nakledildi.

- Çapraz nakil umudu

Nakil ameliyatlarını gerçekleştiren ekipte yer alan Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok, gazetecilere yaptığı açıklamada, çapraz nakil ameliyatlarının yurt dışında yıllardır yapıldığını, Türkiye'de de son yıllarda yayılmaya başladığını söyledi.

Hastaların, yıllarca uygun böbreğin kadavra listesinden çıkmasını beklediğini belirten Ok, şunları kaydetti:

"Bu durumda hastalarının ölüm oranları 5 yılda yüzde 50'lere varıyor. Bu oldukça yüksek bir oran. Çapraz nakiller, diyaliz hastaları için önemli bir çözüm. Çünkü kan grubu uyumsuzluğu nedeniyle ya da doku problemleri nedeniyle listede bekleyen hastalarımıza uygun kan grubu bulunmasa bile karşılıklı uygun kan grupları ile nakil yapılıyor. Nakil olduğunda her şeyin birçok açıdan normale döndüğünü görüyoruz. Böylece hastalar yıllarca listede beklemek yerine daha kısa sürelerde nakil olma şansına sahip olabiliyor."

- "Diyalizin zorluklarından kurtuldum"

Böbrek nakli yapılan Ahmet Müfik Karaca, yeniden sağlığına kavuştuğunu, artık doya doya su içtiğini ifade etti.

Nuran Karaca da eşi için hastalığının ilk gününden bu yana böbreğini vermek istediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Şu anda o kadar mutluyum ki hem birine can verdik hem de eşim kurtuldu. Allah'ım kimselere göstermesin. 8 yıl kadavradan nakil bekledik. Bir telefon bile gelmedi. Artık umutlarımız sönmeye başlamıştı. Şimdi ailece çok mutluyuz. Evde bir bayram havası var. Hem birine can verdik hem de eşim kurtuldu."

- "Kendimi yeniden dünyaya gelmiş gibi hissediyorum"

Ahmet Bayar da annesinin hayatı boyunca kendisi için fedakarlık yaptığını belirterek, "Kendimi yeniden dünyaya gelmiş gibi hissediyorum. Annemden Allah razı olsun, bana ikinci canı verdi. Onun varlığı bile yetiyor. Her iki aile de yeniden doğmuş gibi." dedi.

Bayar'ın annesi Sevgül Bayar ise hem oğlu hem de başka bir hastanın yaşama tutunmasını sağladığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Öğrenciler iş dünyası ile buluştuÖğrenciler iş dünyası ile buluştu
AFAD inceledi, hemen harekete geçildi! Diken üstündelerAFAD inceledi, hemen harekete geçildi! Diken üstündeler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ameliyat böbrek nakli doktor İzmir Kent Hastanesi

En Çok Okunan Haberler

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Vahşet! Ayakları ve boğazından iple bağlı....

Vahşet! Ayakları ve boğazından iple bağlı....

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Merve Boluğur'dan havuz pozu!

Merve Boluğur'dan havuz pozu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AFAD inceledi, hemen harekete geçildi! Heyelan riski üzerine evler boşaltıldı

AFAD inceledi, hemen harekete geçildi! Diken üstündeler

Günlük burç yorumları 22 Şubat Cuma (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Çeşme açıklarında art arda depremler!

Çeşme açıklarında art arda depremler!

Korkunç! Bariyerlere ok gibi saplandı

Korkunç! Bariyerlere ok gibi saplandı

TSK'da büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker hakkında gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Bu binayı elektrik direği ayakta tutuyor!

Bu binayı elektrik direği ayakta tutuyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.