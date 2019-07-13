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İki ailenin kavgasında taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 00:23 | Son Güncelleme

Erzurum'un Horasan ilçesinde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

İki ailenin kavgasında taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

İlçeye 35 kilometre mesafedeki Aşağı Çamlıkale Mahallesi'nde muhtarlık seçimleri dolayısıyla aralarında husumet bulunduğu öne sürelen iki aile üyeleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine İlhami, Ercan, İlkay, Yasin, Yusuf, Hamdi ve Serkan Şen ile ismi belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Horasan İlçe Devlet Hastanesi'nde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Erzurum'daki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Horasan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Horasan Silahlı kavga

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