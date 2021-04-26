İki Alman askeri yaşamını yitirdi

Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, asker ailelerine taziye dileklerini iletti.Pazartesi günü Berlin yakınlarındaki bir otobanda hareket halindeki askeri konvoyda bulunan aracın yoldan çıkarak devrilmesi sonucunda araçta bulunan iki Alman askeri yaşamını yitirdi.

Kazanın, konvoyda bulunan bir kamyonun sollama sırasında römorkunun savrularak, seyir halindeki diğer askeri araca çarpması sonucu meydana geldiği belirtildi. Çarpmanın etkisiyle araç otoban kenarındaki bariyerlere vurarak devrildi.

Brandenburg eyalet polisi, 27 askeri araçtan oluşan konvoyda meydana gelen kazada ölen askerlerin 20 ve 33 yaşlarında olduklarını açıkladı. 34 yaşındaki kamyon sürücüsü askerin ise kazayı küçük yaralarla atlattığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, yaşamını yitiren askerlerin ailelerine taziye dileklerini iletti.

AP /BÜ,TY

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