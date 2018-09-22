İki Alman milletvekili Erdoğan için verilecek yemeğe katılmayacak

FDP’li Djir-Sarai kararına Türkiye’de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarını gerekçe gösterdi.İki Alman milletvekili, Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için verilecek akşam yemeğine katılmayacaklarını açıkladı. Söz konusu açıklamalar liberal çizgideki Hür Demokrat Parti'nin (FDP) meclis grubu dış politika sözcüsü Bijan Djir-Sarai ile Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen'den geldi.

Djir-Sarai, Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, "Alman vatandaşlarının Türk cezaevlerinde bulunduğu ve Ankara'nın demokrasi ve insan hakları değerlerinden uzaklaşmayı sürdürdüğü bir ortamda bir Alman milletvekili olarak kendisiyle akşam yemeği yiyemeyeceğini" kaydetti.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in davetlisi olarak 27-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya bir devlet ziyaretinde bulunacak olan Erdoğan, askeri törenle karşılanacak ve onuruna bir akşam yemeği verilecek. Erdoğan ziyareti sırasında Başbakan Angela Merkel ile de biraraya gelecek. Erdoğan’ın Berlin’deki temaslarının ardından Köln’e giderek, Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Köln Merkez Camii'nin resmi açılışını yapması bekleniyor.