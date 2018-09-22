HABER

İki Alman milletvekili Erdoğan için verilecek yemeğe katılmayacak

22.09.2018 12:36 | Son Güncelleme

Hür Demokrat Parti ve Sol Partili iki vekil Almanya'da Erdoğan için verilecek resmi akşam yemeğine katılmayacaklarını açıkladı.

İki Alman milletvekili Erdoğan için verilecek yemeğe katılmayacak

FDP’li Djir-Sarai kararına Türkiye’de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarını gerekçe gösterdi.İki Alman milletvekili, Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için verilecek akşam yemeğine katılmayacaklarını açıkladı. Söz konusu açıklamalar liberal çizgideki Hür Demokrat Parti'nin (FDP) meclis grubu dış politika sözcüsü Bijan Djir-Sarai ile Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen'den geldi.

Djir-Sarai, Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, "Alman vatandaşlarının Türk cezaevlerinde bulunduğu ve Ankara'nın demokrasi ve insan hakları değerlerinden uzaklaşmayı sürdürdüğü bir ortamda bir Alman milletvekili olarak kendisiyle akşam yemeği yiyemeyeceğini" kaydetti.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in davetlisi olarak 27-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya bir devlet ziyaretinde bulunacak olan Erdoğan, askeri törenle karşılanacak ve onuruna bir akşam yemeği verilecek. Erdoğan ziyareti sırasında Başbakan Angela Merkel ile de biraraya gelecek. Erdoğan’ın Berlin’deki temaslarının ardından Köln’e giderek, Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Köln Merkez Camii'nin resmi açılışını yapması bekleniyor.

Twitter hesabı üzerinden Erdoğan'ın gündemindeki DİTİB planına ilişkin bir mesaj paylaşan Djir-Sarai, "Erdoğan'ın Almanya'da DİTİB camisi açılışı yapması yanlış bir sinyal olur. Federal hükümet, Türkiye'nin demokrasiden uzaklaşmasını kabul etmediğini açıkça ifade etmeli. Devlet ziyareti sırasında Erdoğan'a izlediği siyasetin reklamını yapması için platform sağlanmamalı" dedi.

Saray'a değil protestolara gidecek

Sol Partili Sevim Dağdelen ise, etkinliğe "devlet yemeği ve askeri tören çerçevesinde bir devlet ziyaretini bütünüyle uygunsuz" bulduğu için katılmayacağını ifade etti. Türkiye ile diyalogdan yana olduğunu belirten Dağdelen Bellevue Sarayı'na gitmek yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı düzenlenecek protestolara katılacağını söyledi.

Yeşiller partisi eski eş genel başkanı Cem Özdemir de, Cumartesi günü Stuttgarter Nachrichten gazetesine açıklamalarda bulundu. Özdemir, Alman hükümetine Erdoğan'a karşı açık bir tavır alınması çağrısı yaptı. Erdoğan'ın izlediği siyasete karşı sert eleştirel tutumuyla tanınan ve devlet yemeğine davet edilen siyasilerden biri olan Özdemir'in kararı merakla bekleniyor.

dpa,AFP/BÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNEREski aşkından kaçtı!Eski aşkından kaçtı!
Trump'ı kızdıracak sözler: Kaderi Saddam gibi olacakTrump'ı kızdıracak sözler: Kaderi Saddam gibi olacak
Son dakika! İran'da terör saldırısı! Ölü ve yaralılar varSon dakika! İran'da terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Kayıp Sedanur'un cesedi bulundu!

Kayıp Sedanur'un cesedi bulundu!

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Cesur'u yeni danışmanı olarak atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Cesur'u yeni danışmanı olarak atadı

İlginizi Çekebilir

Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...

Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...

ABD'den Çin'e yeni yaptırım

ABD'den Çin'e yeni yaptırım

2 dev Rusya için harekete geçti! Dünya diken üstünde

2 dev Rusya için harekete geçti! Dünya diken üstünde

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Japonya alarma geçti, savaş uçakları havalandı!

Japonya alarma geçti, savaş uçakları havalandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump'ı kızdıracak sözler: Kaderi Saddam gibi olacak

Trump'ı kızdıracak sözler: Kaderi Saddam gibi olacak

Son dakika! İran'da terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! İran'da terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Avustralya'yı ayağa kaldıran 'deve kuşu canisi' yakalandı!

Avustralya'yı ayağa kaldıran 'deve kuşu canisi' yakalandı!

ABD'de vahşet! Yeni doğmuş bebeklere satır ve bıçakla saldırdı, kanlar içinde bıraktı

ABD'de vahşet! Yeni doğmuş bebeklere satır ve bıçakla saldırdı, kanlar içinde bıraktı

Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!

Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!

Filistin Devlet Başkanı: İsrail ile müzakereye hazırız

Filistin Devlet Başkanı: İsrail ile müzakereye hazırız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.