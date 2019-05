İki anne, kızlarından nakille yaşama bağlandı

Mücahit BEKTAŞ/İZMİR, (DHA)- İZMİRde karaciğer hastası iki anneden Beyzide Topaloğlu'na (62) kızı Feyza Topaloğlu (36), Gülşen Erikli'ye (64) de kızı Yeliz Erikli (40) canlı donör olup hayat verdi.

Aydın'da yaşayan 2 kız annesi Beyzide Topaloğlu'nu karaciğer nakline götüren süreç 1996 yılında 'Primer sklerozan kolanjit' tanısı konulmasıyla başladı. 2000 yılının Mayıs ayına kadar ilaç tedavisiyle hastalığı kontrol altında tutulan Topaloğlu, safra kanallarının tıkanması üzerine ciddi bir ameliyat geçirdi. Topaloğlu bu ameliyatın ardından 15 yıl daha rahat nefes aldı. 2015'te halsizlik, kaşıntı gibi sağlık şikayetleri başlayan Topaloğlu'nun değerleri bozuldu ve bir yıl sonra nakil kararı verildi. Bu arada karaciğerine takılan sonda ile 8 ay yaşayan Beyzide Topaloğlu, kendini nakle hazırlamaya çalışırken rutin kontrollerinde memesinde tümör saptandı. Meme kanseri tanısı konulan, ameliyatın ardından ışın tedavisi gören Topaloğlu gittikçe kötüleşirken, nakil için 2 yıl geçmesi gerektiği söylendi. Bu süreçte sürekli hastaneye yatıp çıkan Topaloğlu için zaman aleyhine işlemeye başladı ve acil olarak İzmir Kent Hastanesi'nde nakil ameliyatına alındı. Doç. Dr. Murat Kılıç başkanlığında Opr. Dr. Cahit Yılmaz, Opr. Dr. Kamil Kılıç, Opr. Dr. Rasim Farajov, Opr. Dr. Zaza Iakobadze'den oluşan ekip tarafından 29 Ocak 2019'da gerçekleştirilen operasyonla Beyzide Topaloğlu'na kızı Feyza Topaloğlu'ndan alınan karaciğer parçası nakledildi.

YÜRÜYEMEZ HALE GELMİŞTİ, MUCİZE YAŞIYOR

İzmir'de yaşayan 3 çocuk, 4 torunu bulunan Gülşen Erikli'ye de 5 yıl önce 'otoimmün hepatit' tanısı konuldu. Erikli, siroz tanısıyla yıllarca çeşitli hastanelerde tedavi ve kontrollerini sürdürdü. Halsizlik, kilo kaybı ve sarılık şikayetleri giderek artan Erikli için nakil kararı alındı. Karaciğer değerleri sürekli yükselen Erikli, nakil için İzmir Kent Hastanesi'ne başvururken, büyük kızı Yeliz Erikli bir an bile düşünmeden gönüllü oldu. Kızının uygun verici olduğunun saptanması üzerine Gülşen Erikli, 12 Mart 2019 günü nakil operasyonuna alındı. Doç. Dr. Murat Kılıç başkanlığındaki ekip tarafından Yeliz Erikli'den annesine karaciğer nakli gerçekleştirildi.

Yolları aynı hastanede kesişen Beyzide- Feyza Topaloğlu ve Gülşen- Yeliz Erikli, kontroller sırasında tanışıp dost oldu, Anneler Günü öncesinde de bir araya geldi. İki anne-kızın buluşmasında duygulu anlar yaşandı. Evlatları sayesinde yeniden yaşama dönen anneler, zaman zaman gözyaşı dökerek o zor süreçleri anlattı.

HAYAT VEREN AMELİYAT

Annesinin nakil öncesinde adeta ölüm döşeğinde olduğunu belirten Feyza Topaloğlu, "Annem meme kanseri olunca nakil operasyonu için üzerinden iki yıl geçmesi önerildi. Kanserin nüksedebileceği söylendi, annemin masada kalabileceği de. Meme kanseri ameliyatını üzerinden 15 ay geçmişti ki annem artık kendi başına tuvalete bile gidemez hale gelmişti. Mecburen erkene alındı nakil ameliyatı. Önce benim ameliyata alınmam gerektiği halde safra kanalı ve damarı tıkandığı için annemi aldılar. Doktorlar 5 saat uğraştı bunun için, sonra da nakil ameliyatını gerçekleştirdiler. Ameliyat 12 saat sürdü. Doktorlarımıza minnettarız, çok emek, çaba sarf ettiler. Anneme donör olmak konusunda bir dakika düşünmedim. Gönüllü oldum. Annem tekrar hayata döndü. Bu benim için çok önemli. Zaten yapılan her şey bunun içindi. Çok mutluyum" diye konuştu.

Kızının hayat verdiği Topaloğlu da, "Bu mutluluk tarif edilir gibi değil. Allah kimseye nasip etmesin ama bir evladın bu kadar gözü kapalı anne için canını feda etmesi, çok güzel bir şey, çok teşekkür ediyorum kızıma. Ben ona can verdim ama o bana ikinci hayat verdi. Benim üzerimde çok hakkı var" dedi.

Karaciğer nakli kararı alınmasından çok kısa bir sürede ameliyat masasına yattığını belirten Gülşen Erikli de şunları söyledi:

"Günden güne kötüleşiyordum, zaman aleyhime işliyordu. Sağ olsun kızım gönüllü oldu. Evladımdan can kabul etmek çok zordu, hiç istemedim. Ama çıkış yolumuz yoktu. Ben ona bir hayat verdim, ama o bana 10 hayat verdi, en güzel hediyesini verdi."

Kızı Yeliz Erikli de, "Karar verilmesiyle nakil olmamız arasında çok zaman yok. Acil nakil gerekiyordu, düşünecek de bekleyecek de zamanımız yoktu. Ben hiç düşünmedim, anneye verebilecek hediye olarak değil de annemi kaybetmeye hazır değildim. Hediye olarak da düşünmedim, sadece yaşamasını istedim. Çok zor bir süreçten geçtik, şu anda annemin bu duruma gelmesi gerçekten çok güzel" dedi.

Öte yandan iki hastanın da acil nakil olması gereken vakalar olduğunu belirten İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli Bölüm Başkanı Doç. Dr Murat Kılıç ise şöyle konuştu:

"Nakil olmamaları halinde kısa sürede kaybedilecek hastalardı ikisi de. Karaciğer değerleri sürekli yükseliyor, yaşamsal riskleri artıyordu. Kızları gönüllü donör oldu, nakilleri başarıyla gerçekleşti. İki hastamızın da vericilerinin de sağlık durumları gayet iyi."