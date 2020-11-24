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  4. İki araç çarpıştı olan karşıya geçmek isteyen vatandaşa oldu

İki araç çarpıştı olan karşıya geçmek isteyen vatandaşa oldu

24.11.2020 16:19 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki araç önce birbirine sonrasında sinyalizasyon lambasına çarptı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki araç önce birbirine sonrasında sinyalizasyon lambasına çarptı. Kaza esnasında ise yaya olarak karşıya geçmek isteyen 71 yaşındaki yaşlı adam, araçların çarptığı sinyalizasyon lambasının altında kalarak yaralandı.
Kaza, Adapazarı ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ö. isimli erkek sürücü idaresindeki 54 AAV 824 plakalı Mercedes marka lüks otomobil ile S.S. isimli kadın sürücü idaresindeki 54 B 6752 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar yol kenarındaki sinyalizasyon lambasına da çarptı. Kazada her iki araç sürücüsü de yara almazken, olan yolun karşısına geçmek için bekleyen 71 yaşındaki yaşlı adama oldu.
Kaza esnasında yaya olarak karşıya geçmek için bekleyen 71 yaşındaki Behiç E., araçların çarpması sonucu yıkılan sinyalizasyon lambasının altına kalarak yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaşlı adamı sinyalizasyon lambasının altından kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaya olarak karşıya geçmek istediği esnada meydana gelen kazada yara alan Behiç E., olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken yaşlı adamın ayağının kırıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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