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İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 13:36 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i Rus uyruklu 2 kişi yaralandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i Rus uyruklu 2 kişi yaralandı. Kaza anının birkaç saniye öncesinde aracın üzerine doğru geldiği görüntüler diğer aracın kamerası tarafından kaydedildi. O anda iki aracın arasından geçmekte olan motosiklet sürücüsü ise kazadan saniyeler farkıyla kurtuldu.
Kaza, Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Yılıa T.’nin kullandığı 07 LAJ 06 plakalı cip ile Sorgun Bulvarı’ndan gelip Acısu Caddesi’ne gitmekte olan Gökhan D.’nin kullandığı 07 JB 275 plakalı ticari aracın kafa kafaya çarpıştı. Gökhan D.’nin kullandığı 07 JB 275 plakalı ticari aracın kontrolden çıkıp karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada, araç sürücüleri Rus uyruklu Yılıa T. ve Gökhan D. yaralandı. Kazanın ardından Acısu Caddesi’nde trafik kontrollü olarak tek şeritten verilirken uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazanın geliyorum dediği anlar kamerada
Kazanın geliyorum dediği anlar ise araçlardan birinin kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yolunda seyreden cip, bir anda kontrolden çıkıp üzerine doğru gelen araçla burun buruna geldi. Araç kamerası o anda kayıttan çıkarken görüntülerde cip önünde ilerleyen bir motosikletlinin de kazadan saniye farkıyla kurtulduğu kameraya yansıdı.
Kaza sonrası yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Manavgat’ta bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

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