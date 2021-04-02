HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

02.04.2021 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Çaydeğirmeni Beldesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Çaydeğirmeni İkinci Etap TOKİ mevkiinde meydana geldi.

İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Zonguldak’ın Çaydeğirmeni Beldesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Çaydeğirmeni İkinci Etap TOKİ mevkiinde meydana geldi. Savaş K. idaresindeki 74 BS 279 plakalı Renault marka otomobille, Ercan B. idaresindeki 74 AL 378 plakalı Peugeot marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 74 BS 279 plakalı otomobil bir evin önüne düştü. Kazada 2 araç sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından yaralılar Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken araçlar çekici yardımıyla yoldan çekildi.

İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSurvivor'da beklenmedik eleme! Ünlü oyuncu gözyaşları içinde veda ettiSurvivor'da beklenmedik eleme! Ünlü oyuncu gözyaşları içinde veda etti
Son Dakika: AK Parti'den 'pul basımına' sert tepkiSon Dakika: AK Parti'den 'pul basımına' sert tepki
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Diğer Haberler

Son Dakika: AK Parti'den 'pul basımına' sert tepki

Son Dakika: AK Parti'den 'pul basımına' sert tepki

Mahkumlara e-posta ile haberleşme hakkı

Mahkumlara yeni haberleşme hakkı!

Yunan gemisine Türk Sahil Güvenliği'nden müdahale! O anlar kamerada

Yunan gemisine Türk Sahil Güvenliği'nden müdahale

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Çanakkale Boğazı’ndan böyle geçti

Koronavirüs aşısı orucu bozar mı? Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi açıkladı!

Aşı orucu bozar mı? Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi açıkladı!

Son Dakika: Bakan Kurum duyurdu! Bodrum'da plaja mermer ve kuvars tozu döken işletmelere ceza

Görüntüler tepki çekmişti! Bakan Kurum açıkladı, ceza yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.