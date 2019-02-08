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İki araç kafa kafaya çarpıştı, o anlar kameraya yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 11:02 | Son Güncelleme

Bursa’da dikkatsiz bir şekilde kavşağa giren iki araç kafa kafaya çarpışırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Emek Mahallesi’nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi.

İki araç kafa kafaya çarpıştı, o anlar kameraya yansıdı

Bursa’da dikkatsiz bir şekilde kavşağa giren iki araç kafa kafaya çarpışırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Emek Mahallesi’nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İki ana caddenin kesiştiği noktada meydana gelen kazada, ticari taksi ile hususi araç kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan araçlar bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Kaza sonrası her iki sürücü de kendi imkanlarıyla araçlarından çıkarken, araçlar kullanılamaz hale geldi. Kazada yaralanan olmaması sevindirirken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Gece olduğu için caddenin boş olduğunu söyleyen mahalle sakinleri, sürücülerin ara sokaklarda daha dikkatli olmalarını istedi.

İki araç kafa kafaya çarpıştı, o anlar kameraya yansıdı

İki araç kafa kafaya çarpıştı, o anlar kameraya yansıdı

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