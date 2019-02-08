İki araç kafa kafaya çarpıştı, o anlar kameraya yansıdı

Bursa’da dikkatsiz bir şekilde kavşağa giren iki araç kafa kafaya çarpışırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Emek Mahallesi’nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İki ana caddenin kesiştiği noktada meydana gelen kazada, ticari taksi ile hususi araç kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan araçlar bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Kaza sonrası her iki sürücü de kendi imkanlarıyla araçlarından çıkarken, araçlar kullanılamaz hale geldi. Kazada yaralanan olmaması sevindirirken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Gece olduğu için caddenin boş olduğunu söyleyen mahalle sakinleri, sürücülerin ara sokaklarda daha dikkatli olmalarını istedi.
Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanlığı: Son derece endişe verici
'Suudi Arabistan Türkiye'yi engelledi'
Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?
NYT: 'Bir kurşun' ile tehdit etti
Özhaseki: İsrafı hiç sevmeyen bir Cumhurbaşkanımız var
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
Okuyucu Yorumları 0 yorum