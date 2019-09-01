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İki araç kafa kafaya çarpıştı! Yaralılara ilk müdahaleyi muhabir ve eşi yaptı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 03:48 | Son Güncelleme

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 8 kişi yararlandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden tesadüf eseri geçen muhabir ve Acil Tıp Teknisyeni olan eşi Esra Göktürk yaptı.

Kaza, Çorum-Osmancık karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Harun K.'nın kullandığı 06 FN 0023 plakalı otomobil ile Alaaddin E.'nin kullandığı 06 BBK 954 plakalı otomobil Sarmaşa Köyü yakınlarında kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta savruldu. Kazada araçlarda bulunan Hüseyin K., Harun K., Songül K., Elifnaz K., Rıza E., Alaaddin E., Gülden Ö. ve Selma K. yaralandı. Yaralılara ilk müdehaleyi tesadüfen olay yerinden geçmekte olan İHA muhabiri ve ATT olan eşi yaptı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Çorum-Osmancık yolu araçların olay yerinden kaldırilmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çorum trafik kazası

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