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  4. İki araç kaza yaptı, biri savrulup motosikletli kuryeye çaptı

İki araç kaza yaptı, biri savrulup motosikletli kuryeye çaptı

11.01.2021 03:43 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da çarpışan 2 otomobilden biri savrularak yoldan motosikletle geçen kuryeye çarptı.

Elazığ’da çarpışan 2 otomobilden biri savrularak yoldan motosikletle geçen kuryeye çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü kurye hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza, merkeze bağlı Yeni Mahalle Kemal Şedele Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y. Y. idaresindeki 23 HR 602 plakalı otomobil ile K.C. yönetimindeki 23 ABB 010 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan 23 HR 602 otomobil, o sırada yoldan geçen bir lokantanın kuryesi M.G. idaresindeki 23 ABK 636 plakalı motosiklete çaptı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

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