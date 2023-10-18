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İki araca çarpıp aracı yan yatan araçta sıkıştı! Araçtan çıkmamak için direndi: Çıkarken yaptığı uyarı pes dedirtti

18.10.2023 20:59 | Son Güncelleme:
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Bolu'da alkollü bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki iki araca çarptı ve ardından araç yan yattı. Sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için itfaiye ekipleri ön camı kesmek zorunda kaldı. Alkollü sürücü ise sıkıştığı yerden çıkmamak için direndi. Olay yerine eşi gelince çıkmayı kabul eden sürücünün yan yatmış araçtan çıkarken 'el frenini çekin, araba kaymasın' uyarısı ise dikkatlerden kaçmadı.

İki araca çarpıp aracı yan yatan araçta sıkıştı! Araçtan çıkmamak için direndi: Çıkarken yaptığı uyarı pes dedirtti

Bolu’da park halindeki 2 otomobile çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan alkollü sürücü Hüseyin Ü. (62), yan yatan otomobilden çıkarıldığı sırada, "El frenini çekin, araba kaymasın" dedi.

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KURTARMAK İÇİN ÖN CAMI KESİLDİ

Kaza, saat 19.00 sıralarında Alpağut Mahallesi 4’üncü Cadde’de meydana geldi. Hüseyin Ü. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki 2 otomobile çarptıktan sonra takla attı. Otomobil sürücüsü yan yatan otomobilde sıkışırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarmak için otomobilin ön camını kesti.

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ÇIKMAMAK İÇİN DİRENDİ

Alkollü olduğu öğrenilen sürücü otomobilden çıkmayı reddederken, bunun üzerine kaza yerine eşi ve yeğeni çağrıldı. Eşi, yeğeni ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve iknasıyla Hüseyin Ü., yarım saatlik çalışma sonucu otomobilden çıkarıldı.

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UYARISI PES DEDİRTTİ

Alkollü sürücü, otomobilden çıkarıldığı sırada itfaiye ekiplerine "El frenini çekin, araba kaymasın" diye uyarıda bulundu. İtfaiye personeli ise Hüseyin Ü.'ye otomobilin yan yatmış halde olduğunu ve kaymayacağını söyledi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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