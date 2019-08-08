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İki araca çarpıp kaçtı, vatandaşlar plakasını alıp cama yapıştırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 11:29 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir otomobil sürücüsü, park halindeki iki araca çarparak kaçtı.

İki araca çarpıp kaçtı, vatandaşlar plakasını alıp cama yapıştırdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir otomobil sürücüsü, park halindeki iki araca çarparak kaçtı. O anlara şahit olan vatandaşlar ise, arabanın plakasını kağıda yazıp, hasar gören araçların camına yapıştırdı.
Kaza Cuma Mahallesi Elektrik Sokağı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta seyir halinde olan 16 AEL 804 plakalı otomobil, park halinde olan 16 PU 880 ve 16 PK 555 plakalı otomobillere çarparak kaçtı. Gürültü üzerine dışarı çıkan çevredekiler, kaçan arabanın plakasını alarak durumu polise haber verdi. Bir vatandaş ise, kaçan aracın plakasını bir kağıda yazıp, hasar gören arabaların camına yapıştırdı. Park halindeki araçların sürücüleri olay yerine geldiklerinde şok olurken, vatandaşın astığı notu görünce teşekkür ettiler. Ekipler kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

İki araca çarpıp kaçtı, vatandaşlar plakasını alıp cama yapıştırdı

İki araca çarpıp kaçtı, vatandaşlar plakasını alıp cama yapıştırdı

İki araca çarpıp kaçtı, vatandaşlar plakasını alıp cama yapıştırdı

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