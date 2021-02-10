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İki aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

10.02.2021 14:16 | Son Güncelleme:
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İzmir’de bir ticari araç ile bir otomobilin çarpıştığı anda yoldan geçen bir kadın, şans eseri araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İzmir’de bir ticari araç ile bir otomobilin çarpıştığı anda yoldan geçen bir kadın, şans eseri araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Aksiyon filmlerini aratmayan kurtuluş anları güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.
İzmir’in Buca ilçesinde öğle saatlerinde ana caddede ilerleyen bir ekmek dağıtım firmasına ait ticari araç, iddialara göre yan yoldan hızlı bir şekilde çıkan otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir anda yön değiştiren ticari araç, o sırada yolda yürüyen bir kadına doğru yöneldi. Kamyonetin, üzerine doğru geldiğini son anda fark eden kadın, aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Yol kenarındaki bir mağazanın duvarına çarparak duran araç, o anda mağaza içerisindekilere de korkulu dakikalar yaşattı.
Kazada araç şoförleri hafif yaralanırken, kamyonetin çarptığı mağazada ise kısmen maddi hasar meydana geldi.

O anlar kamerada
Aksiyon filmlerini aratmayan kaza ve yoldan geçen kadının kurtuluş anı ise mağazanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin aniden ara sokaktan çıkıp, ana caddede ilerleyen ticari araca çarptığı görülürken, yoldan geçen kadının ise araçların altında kalmaktan son anda kurtulduğu saniyeler kayıt altına alındı.
Kamyonetin ait olduğu ekmek firmasının sahibi Musab Meç ise “Arkadaşımız kamyonet ile bakkala ekmek verip buradan geçerken, diğer arkadaş sokak arasından frene basmadan gelerek, bizim arkadaşa çarpmış. Bizim arkadaşımıza çarptığı esnada, arkadaşımız direksiyon hakimiyetini kaybedip, sol taraftaki mağazaya doğru gidiyor. O anda bir kadın var orada ve ona bir şey olmuyor çok şükür. O anda kadın kaçıyor. Kadın kaçmasa belki arabanın altına girebilirdi. Kadın kazayı fark ediyor. Arabanın yanından hemen kaçıyor. Çok şükür ona bir şey olmadı. Bizim şoförümüzün ayağı zedelenmiş. Buna da şükür diyoruz” diye konuştu.

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