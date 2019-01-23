İki aracın arasında sıkıştı! Feci ölüm

Kazanın ardından olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tanju Kalaycı'nın cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından hastane morguna götürüldü.