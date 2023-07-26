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  4. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada taksinin motoru fırladı!

İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada taksinin motoru fırladı!

26.07.2023 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ticari taksi ile otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada taksinin motoru fırladı!

Kaza, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 23.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy istikametinden Kızılpınar istikametine seyir halinde bulunan ticari taksi ile kavşaktan ana yola giren araç kafa kafaya çarpıştı.

Kazada ticari taksinin motoru yaklaşık 20 metre ileri fırlarken, refüjlerde bulunan elektrik direği de otomobilin üzerine düştü. Korkunç kazayı görenler durumu itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın kapılarını keserek içeride mahsur kalan 2 yaralıyı çıkardı. Taksi sürücüsü M.E. de araçtan çıkarıldı.

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri yolu trafiğe kısmi şekilde kapatırken olası zincirleme kazanın önüne geçti. Olay yerine gelen TREDAŞ ekipleri de önlem alarak elektrikleri keserken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tekirdağ

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